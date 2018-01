El Ayuntamiento de Madrid cedió en mayo de 2017 un recinto municipal para promocionar la llegada a Madrid de una empresa catalana de alquiler de motos eléctricas que dirige un independentista, acto que contó con la presencia de la propia alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

El CEO (Chief Executive Officer, Consejero delegado o Director ejecutivo) de eCooltra Motosharing es Oriol Marimón-Clos y en sus redes sociales es un activo defensor del secesionismo catalán.

Marimón-Clos dice en su perfil en Twitter que vive en “Barcelona, República Catalana”. Además de reconocer ese Estado ficticio, sus mensajes son monotemáticos: política catalana.

Encontramos retuits a imágenes de la CUP o del economista independentista Xavier Sala-i-Martin‏ riéndose del diputado Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), . También se hace eco de los mensajes del propio ex president Oriol Junqueras cuando recordaba que lleva “56 noches en la prisión”, del ex alcalde convergente de Barcelona Xavier Trías o el eurodiputado Ramón Tremosa e incluso de la ex diputada regional de la CUP Mireia Boya Busquet.

Marimón-Clos también critica a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la subida de las tarifas del Metro de la Ciudad Condal.

Asimismo, este empresario ha colocado una fotografía de él mismo junto al cesado presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En su biografía indica que es “padre, catalán, emprendedor y ahora CEO” y que ésa es “su cuenta personal y sus opiniones personales“.

Este CEO acaba de poner en modo privado su perfil de Twitter pero OKDIARIO ha podido rescatar su contenido. Lleva tuiteando desde el año 2009 y acumula cerca de 9.000 publicaciones desde entonces.

“Madrid aspira a convertirse en la ciudad mundial del vehículo eléctrico y compartido”, dijo en la presentación de eCooltra Motosharing en la capital la alcaldesa, Manuela Carmena. Este evento se realizó en el Centro Municipal de Información y Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.

Este servicio ha traído a la Villa matritense 280 motos completamente eléctricas. Se suma a otras iniciativas privadas de vehículos compartidos con cero emisiones como Car2go y emove, que cuentan con 500 coches eléctricos cada una.

Carmena, junto a la concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, subrayó el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a la movilidad sostenible. También recordó otras iniciativas de movilidad compartida recogidas en la medida 21 del Plan A, de Calidad del Aire y Cambio Climático.