Rebelión en los bomberos de Madrid ante favoritismos de Carmena a sindicalistas

El cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid vive tiempos convulsos. Tras la carrera meteórica de Rubén Gallego que pasó de líder de bomberos en CCOO a ‘número dos’ del Cuerpo con un sueldo de 90.000 euros al año con apenas seis años de experiencia, ahora las críticas se ciernen contra su sustituto como secretario general del citado sindicato.

Se trata de Carlos Moyano que, según ha podido saber OKDIARIO, se ha podido librar de un traslado forzoso tras asumir responsabilidades sindicales y por su proximidad a los concejales de Ahora Madrid. Una nota interna indicaba que en el concurso de traslados había sido elegido para cambiar de ubicación, pero el recién nombrado secretario general de CCOO ha logrado quedarse en el parque de Villaverde. Una nueva nota interna decía que en la anterior había “una errata” y, así, Moyano desapareció del listado de trasladados.

Por otra parte, algunos bomberos afean tanto a Moyano como a Gallego que dejarasen tirados a sus compañeros en un momento de crisis en las negociaciones sobre las guardias obligatorias este pasado verano. En el momento más tenso con el Gobierno municipal de Manuela Carmena, estos bomberos presentaron su dimisión de CCOO incapacitando al sindicato para tomar decisiones. Fuentes consultadas argumentan que fueron para no tener un enfrentamiento con quienes ellos consideran “sus padrinos”, los dirigentes de Ahora Madrid y Podemos.

Asimismo, el malestar ha sido considerable al leer el mensaje de despedida de Moncayo. Lo califican de “inadecuado en relación con la responsabilidad que ostentaba”. En este whatsapp decía: “No trabajo más, se me ha olvidado todo, vacaciones indefinidas, no molestar nunca más, gracias”.

Copia-pega a CCOO y UGT

Por otra parte, critican que la dirección de Bomberos ha hecho “un corta y pega” de “un documento cocinado por CCOOO y UGT”. Lamentan que se haya firmado el Acuerdo de las Condiciones Laborales de la Escala Operativa del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid sin ningún debate ni negociación.

Sindicatos como CSIT Unión Profesional denunciaba mediante un informe dirigido a todos los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que “el Director General mostró una predisposición impropia de su cargo por su vinculación con representantes de CCOO”. “No encontramos ninguna justificación a que no se haya incluido ni uno de los puntos solicitados por otros sindicatos”, explican.

No se ha debatido ninguna de las propuestas presentadas, ni se ha entrado a debatir, se ha impuesto la propuesta de CCOO presentada por Carlos Moncayo y “su actual asesor”, según le presentó, el oficial Rubén Gallego.

Subidas de sueldo e investigación

En los últimos meses se han creado numerosos puestos de oficiales de apoyo técnico con sueldos de entre 80.000 y 90.000 euros anuales, en su mayoría para miembros de los sindicatos. Los bomberos acceden ahora a puesto de oficiales sin tener una carrera técnica como se exige en el resto de Cuerpos de Bomberos.

En esta línea, otra crítica pasa por las subidas salariales que han llegado con el nombramiento de Gallego. Se ha aprobado por decreto que los oficiales que hagan horas extras puedan llegar a cobrar 20.000 euros anuales más, además de sus sueldos que oscilan entre los 75.000 y 100.000 euros.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que hay interés en algunas entidades sociales y grupos políticos en abrir una comisión de investigación sobre estos dos funcionarios para que esclarezcan sus vinculaciones con Ahora Madrid y presenten los méritos conseguidos en sus carreras profesionales.