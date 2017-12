Carmena cabrea a los madrileños por la lluvia de multas de aparcamiento en el centro de Madrid por Navidad

Decenas de vecinos se quejan del afán recaudatorio del Ayuntamiento de Madrid que durante estas navidades se ha disparado a través de las multas por aparcar mal. En concreto, en distritos como en Chamberí los agentes de Policía Municipal han olvidado la flexibilidad que tenían otros años en Navidad.

Mismamente, la velada de Nochebuena los agentes a medianoche estuvieron multando a decenas de vecinos de las calles Cea Bermudez, Guzmán el Bueno, Vallehermoso o la plaza de Cristo Rey. Se trata de multas de entre 90 y 200 euros que por ser en Nochebuena provocaron un cabreo considerable a los conductores.

“Aparcar en el barrio era imposible, entre los nuevos contenedores tamaño gigante, el mobiliario urbano… la gente estaba desesperada ya que los pocos parkings que hay estaban cerrados”, lamenta una vecina. La gente tuvo que dejar los coches como pudieron. “Sobre las doce llegaron los policías municipales como orcos y se pusieron a multar contamos en Cea Bermudez más de 25 multas, fueron a saco”, añade.

En época de navidad, otros años el Ayuntamiento siempre ha sido más permisivo y flexible. “A muchos se nos atraganto el turrón”, critica con ironía esta vecina portavoz de una asociación vecinal del distrito. Confirma que ha recibido muchas quejas de los asociados de Chamberí Se Defiende.

Algunos de los miembros del colectivo proponen soluciones. “Me parece buena la idea de poder aparcar en batería en estos días en alguna calle puntual desde una hora a otra, esto es lo que ocurre por ejemplo en Retiro los domingos”, plantea uno que directamente quiere proponerlo al Consistorio.

Otro madrileño de la zona indica que “todo es compatible” y recuerda que “todos somos vecinos”. Destaca que en el centro de Madrid y los distritos colindantes viven muchas personas mayores que no salen de su casa, en muchos casos no pueden por movilidad reducida. Son los hijos o los nietos los que vienen a cenar con ellos. “Si no pueden venir ni esos días tan señalados, ¿qué ocurre?, ¿se quedan solos?”, se preguntan.

“El afán recaudatorio de Carmena nos hizo que nos sentara mal la cena, estamos seguros de que lo repetiran en Nochevieja”, sostienen desde la citada entidad vecinal.