El PSOE desoye la oferta del PP de abrir una reflexión en Madrid: “Volveríamos a investir a Carmena”

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Puri Causapié, no ha abrazado este martes la oferta del grupo municipal del PP de “abrir un periodo de reflexión sobre el futuro del Consistorio”.

Causapié ha indicado en rueda de prensa que no han recibido una solicitud formal de mantener esa reunión: “Hablan con los medios antes que con nosotros”. Considera que “el responsable de que lleguemos a esta situación es el Partido Popular en el Ayuntamiento y en el Gobierno central. Apuestan con cierta equidistancia por “un cambio en Madrid que ha boicoteado el PP y Ahora Madrid con la continuidad de políticas”.

El portavoz del PP Martínez-Almeida dijo este lunes que tienen “una responsabilidad para que el año y medio que queda no se convierta en un infierno para los madrileños”. El portavoz popular propone sentarse “sin prejuzgar” y asegura que el mecanismo “no necesariamente pasa por una moción de censura”. “¿Cómo van a gestionar todo si entre ellos no se entienden? Creo que es un ejercicio de responsabilidad que nos sentemos y abramos ese periodo de reflexión, sobre si los madrileños merecen eso”, expresó.

El PSOE duda que “la solución venga de donde ha venido el problema”. Acerca de una posible entrada en el Gobierno, Causapié ha indicado que no están “hablando nada de eso”. Apuestan porque los madrileños tengan derechos, no hablan de sillones ni de nada de eso, políticas justas para Madrid, centros de mayores”. Ha recordado que Carmena ha licitado 7 escuelas infantiles pero el PSOE había pactado 17.

No obstante, ha indicado que “el grupo socialista apoyó la investidura, no entró en el Gobierno, claro que volvería a dar la investidura de Carmena pero dice cuál es el camino”. La alternativa, opina, era Esperanza Aguirre, “una política que tuvo que dimitir rodeada de corrupción“. Sin embargo, la del PP quería la Alcaldía para Antonio Miguel Carmona, no para ella.

Causapié ha confesado que se enteraron como el resto de grupos del cese de Sánchez Mato. Asimismo, ha criticado que Carmena prometa presupuestos en enero de 2018 cuando no les han presentado ningún documento. Ha lamentado que se haya anunciado una reunión sobre presupuestos y no hayan sido invitados. No obstante, este martes hay una reunión al respecto con los portavoces de todos los grupos. “El delegado Castaño empieza mal, nosotros no ponemos fecha para los presupuestos, no sabemos como va a haber presupuestos en enero si no ha habido ningún documento sobre la mesa”, ha rematado.

Ciudadanos no se cierra

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha dicho que no tiene ningún problema en reunirse con todo el mundo “sin prejuicios ni apriorismo”. “Lo que hay poner sobre la mesa es la mejor gestión para los madrileños”, ha indicado.

“Con el PP sí que hemos hablado desde C’s, me enteré por Twitter y les llamé para aceptar reunirnos pero en el PSOE están bastante plegados a Carmena reunirnos sí, pero que tengan resultado lo vemos complicado”, ha dicho Villacís.