Carmena cesa también al hermano de Alberto Garzón que perderá su sueldo de 52.000€/año

El hermano de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, ha sido cesado al frente de su cargo de asesor en el área de Economía y Hacienda junto al madrileño concejal delegado Carlos Sánchez Mato.

Eduardo Garzón perderá su sueldo público de 52.000 euros al año como personal eventual. Tal como ha adelantado el diario ABC, el licenciado en Economía y doctorando por la Universidad Complutense de Madrid ha tenido que dejar su cargo este martes.

Este asesor del área económico del Ayuntamiento se había descolgado con unas duras declaraciones contra la alcaldesa Manuela Carmena. Sostiene que a la exjueza “le entraron las prisas” con el Plan Económico Financiero (PEF) y considera un “error” el cese del concejal.

“Inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de Economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo”, ha escrito Garzón en su cuenta de Twitter.

Eduardo Garzón, hombre de la máxima confianza de Sánchez Mato se ha preguntado por qué hay que cesar a un concejal de Economía, “que lo hacía de forma magnífica, sólo por no estar de acuerdo con unos recortes innecesarios y sobre los que nadie de Ahora Madrid se ha posicionado”. “No se entiende. Ha sido un grave error”, remarca.

En un hilo de tuits, Garzón ha hecho su particular balance de la crisis vivida en Cibeles. A su parecer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigió un plan económico “que recogiera recortes de más de 533 millones de euros. “Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo”, sostiene.

Este brutal recorte es innecesario e ilegal, y no tiene parangón en ninguna otra ciudad. Impedirá que Ahora Madrid pueda llevar a cabo sus compromisos con los electores. No tiene ningún elemento positivo; ninguno. — Eduardo Garzón (@edugaresp) December 19, 2017

Según Garzón, sin que pudieran entenderlo, la alcaldesa ordenó que el plan económico se llevase cuanto antes al Pleno y desde Izquierda Unida pidieron que, “debido a la gravedad del asunto”, esa decisión fuese consultada a Ahora Madrid. “Fuimos ignorados”, ha lamentado.

Por último, ha apuntado que “este brutal recorte” es “innecesario e ilegal”, y “no tiene parangón en ninguna otra ciudad”. “Impedirá que Ahora Madrid pueda llevar a cabo sus compromisos con los electores. No tiene ningún elemento positivo; ninguno”, ha concluido Garzón.