El concejal Jorge García Castaño será el sustituto del cesado Carlos Sánchez Mato. Este concejal dijo en Twitter en 2013: “Compañeras, creo que ha llegado el día de empalar a Toni Cantó”, hoy diputado de Ciudadanos.

García Castaño ya ha ejercido este lunes como portavoz en materia económica en el Pleno municipal defendiendo el Plan Económico Financiero. En esta legislatura estaba ejerciendo la presidencia de las Juntas Municipales de distrito de Chamberí y Centro. Estos cargos, según ha informado el Consistorio en un comunicado, los seguirá manteniendo.

El propio diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados Toni Cantó ha recordado este lunes ese antiguo tuit de febrero de 2013 del nuevo delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, en el que decía que había “llegado el día de empalar” al parlamentario.

El nuevo concejal de economía del ayuntamiento de Madrid es amigo mío: pic.twitter.com/vBISiQiUzk — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 18, 2017

“El nuevo concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid es amigo mío”, ha señalado Cantó en su cuenta de Twitter para adjuntar una imagen del tuit de García Castaño cuando era concejal de IU en la anterior legislatura.

Miembros del PP en el Ayuntamiento de la capital como el edil Percival Manglano también han compartido hoy ese comentario del nuevo delegado con el siguiente mensaje: “Y aquí tenemos las credenciales del nuevo concejal de Hacienda nombrado por Carmena para sustituir a Carlos Sánchez Mato”, ha dicho.

Y aquí tenemos las credenciales del nuevo concejal de Hacienda nombrado por Carmena para sustituir a Carlos Sánchez Mato. pic.twitter.com/zZry94hEOn — Percival Manglano (@pmanglano) December 18, 2017

A su vez, el PP de la Comunidad de Madrid ha comentado en un mensaje dirigido a Sánchez Mato que “va a tener un sustituto a la altura”, enlazando también una imagen del tuit de García Castaño.

Sánchez Mato era el concejal presidente de Vicálvaro, unas funciones de las que por ahora no ha sido destituido. Otro concejal cuya continuidad está en entredicho es Mauricio Valiente (Izquierda Unida) como presidente del Pleno y responsable de Derechos Humanos. Como se ha negado a votar a favor el Plan Económico Financiero también podría ser cesado en las próximas horas.

García Castaño en la anterior legislatura ya era concejal portavoz de Hacienda por el grupo municipal de Izquierda Unida. Ahora se ha pasado a Podemos. En 2013, cuando este edil tuiteó contra Cantó, su entonces formación política pidió “la ilegalización de UPyD y la dimisión de Cantó por apología del terrorismo machista”.

Tiempo después, Cantó dijo en televisión que García Castaño “va diciendo que se disculpó pero no es cierto, de hecho, coincidí con él en un programa de televisión y no me dijo ni mú”. García Castaño se escuda en que lo hizo a través de un diputado de la Asamblea de Madrid. “De manera muy cobarde, le dio un redacto a un diputado regional de mi partido para que me lo dijera a mí, creo que esas formas son bastante cobardes”, explicó Cantó.

García Castaño durante esta legislatura ha acumulado varias polémicas. Como concejal de Centro ha tenido que atajar la crisis de las terrazas de los bares, como concejal de Chamberí ha lidiado con los cooperativistas de Cuatro Caminos cuyo expediente era obstaculizado constantemente.

Igualmente, ha sido contestado frecuentemente por los vecinos en los plenos del distrito de Chamberí. Otra de los episodios que ha protagonizado fue cuando pensó que habían robado la histórica fuente de Santa Isabel pero, en realidad, estaba siendo reparada.