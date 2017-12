La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reconocido este lunes en rueda de prensa que parte de su equipo ha perdido su condición como “candidatura de vecinos” para plegarse a las indicaciones de sus respectivos partidos políticos.

“Quizá ha sucedido algo que no es bueno, voy a intentar que (el Gobierno) se despolitice (de partidos políticos), gestionábamos personas y ahora me ha sorprendido mucho que haya una decisión de IU”, ha señalado, “¿qué sentido tiene que IU decida lo que pase en el Pleno de Madrid? eso no es bueno”.

“Esta candidatura éramos una coalición de ciudadanos y vecinos, no de partidos y a veces los partidos políticos intentan singularizarse mucho, pretenden ganar espacio, me ha sorprendido mucho la decisión de IU que no participaron en la coalición”, ha reconocido Carmena prometiendo “recuperar eso, una candidatura sin partidos”.

La exjueza ha confirmado que Sánchez Mato en ningún momento se ha planteado dejar el acta de concejal. Seguirá como concejal presidente del distrito de Vicálvaro y tal vez pueda asumir algún otro. Por su parte, su sustituto, Jorge García Castaño, tal vez tenga que dejar Centro o Chamberí.

Carmena ha empezado diciendo que no podía tener un concejal de Hacienda que no apoyara el Plan Económico Financiero (PEF) que él mismo había llevado al Pleno. “Se encontraba a disgusto con el PEF y este fin de semana me lo ha comunicado, sin perjuicio de que le estoy agradecida por su dedicación”, ha añadido. “Sé que lo ha pasado mal y lo siento, porque le tengo mucho cariño, veía que estaba tenso con la estructura de su partido”, ha remarcado.

El otro hombre cuya continuidad estaba en tela de juicio era el segundo concejal de Izquierda Unida en el Gobierno local, Mauricio Valiente. Carmena ha confirmado que seguirá contando con él mientras suscriba que los partidos no deben entrar en el seno del Ayuntamiento.

Carmena también ha hablado con sus concejales de Madrid 129 que han amenazado con salirse del Gobierno. No obstante, la regidora dice que eso no lo contempla. “Quieren más participación pero no se quieren ir, creo que estaban un poco preocupados porque piensan que estamos ante algo negativo”, ha indicado en referencia a la aprobación del PEF que según Carmena permitirá continuar con las inversiones y las políticas sociales.