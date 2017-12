El IES Isaac Newton, que amaneció este miércoles con pintadas a favor del acercamiento de presos de ETA después de que una víctima del terrorismo diera una charla, ha confirmado que ha interpuesto una denuncia a la Policía Nacional para que investiguen los hechos y ha comentado que los investigadores no creen que los autores sean alumnos del centro.

La directora del centro, Cristina Guardia, que se ha reunido esta mañana con el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, que ha realizado una visita para mostrar su solidaridad, ha explicado ante los medios de comunicación que los hechos se produjeron la madrugada del miércoles, alrededor de las 00.15 horas, y que los autores, que iban encapuchados han sido grabados por las cámaras de seguridad.

“En las cámaras se puede ver que son dos personas encapuchadas, uno que vigila la puerta y otro que es el que saca en un momento determinado el spray y es el que ha hecho todas las pintadas”, ha relatado.

En este sentido, Guardia ha señalado que las grabaciones están en posesión de la Policía, “que harán todas las averiguaciones necesarias”. En cuanto a las sospechas de que los vándalos sean alumnos, la directora ha indicado que los investigadores les han comentado que “tanto por el lenguaje como por la forma como por el tipo de pintura, no deberían de ser alumnos del centro, sino personas que se dedican a esto“.

“Pensamos que pudo ser un comentario de alguno de los alumnos de cuarto de la ESO en su entorno cercano y ese comentario pues se ha llevado un poco al límite y se han hecho una serie de elucubraciones que no tienen sentido”, ha señalado, para después añadir que a veces los alumnos hablan en entornos que pueden ser “más o menos radicales y podemos tener estas consecuencias”.

Entre las pintadas hay una que alude a los GAL junto lemas como ‘Estudiantes Antifascistas’, ‘Fuera profesorado adoctrinado del Isaac Newton’, ‘Profesorado rancio y fascista. No gracias’, ‘Por una educación que cuente la verdad de la historia’ y una más grande con el lema ‘El estudiantado está harto de escuchar el cuento heredado del franquismo’.

También hay diversas pintadas a favor del acercamiento de presos de ETA al País Vasco junto a un cartel con el lema en euskera ‘Euskal Udaberria’ que promueve la izquierda abertzale sobre lo que considera represión a “presos vascos”.

Guardia, ha manifestado su sorpresa al encontrarse el miércoles ante las pintadas, pues durante la charla de Cristina Cuesta, la hija de Enrique Cuesta, consejero delegado de Telefónica en San Sebastián que murió tiroteado en 1982 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, no hubo comentarios y lo único que se manifestó fue “el ambiente de respeto”.

De hecho, la directora ha señalado que algunos alumnos se quedaron a hablar con Cuesta durante su recreo. “No había absolutamente nada que nos hiciera prever este comportamiento y estas pintadas”, ha lamentado.

Asimismo ha descartado que durante la charla, que ha calificado de “humana” y “didáctica”, se incluyera “ningún tipo de apología” y ha manifestado lo necesario de este tipo de charlas tras los hechos ocurridos.

“Nosotros entendemos que este tipo de actividades tienen que seguir adelante, porque en una sociedad en la que vivimos, que es democrática, no se puede venir a hacer un testimonio humano, algo debemos de estar haciendo mal en los centros o como sociedad”, ha criticado.

Un alumno que asistió a la charla se ha posicionado en la misma línea que la directora y ha confirmado que no se habló “absolutamente nada de política” y que la charla fue “constructiva y humana” ya que se centró en los “sentimientos” de Cristina Cuesta, tanto hacia su padre como contra el autor de los hechos. “Nos contó que no sentía rabia, ella creía que podía tener una segunda oportunidad, que no volvería a hacer eso”, ha manifestado.

La inspección educativa también investigará para “esclarecer los hechos”

Durante la mañana, Rafael Van Grieken, ha mantenido una reunión con la dirección del IES Isaac Newton y ha mostrado su solidaridad con el centro y con las víctimas del terrorismo. También ha asegurado que las pintadas se eliminarán este mismo jueves.

Asimismo, Van Grieken ha afirmado que, “por la parte que les corresponde” han abierto una inspección para “esclarecer los hechos y buscar a los culpables para que paguen por esto”.

Por último, ha hecho un llamamiento para seguir con este tipo de actividades que promueve la Comunidad de Madrid, que fomentan la “memoria histórica y la democracia” entre los jóvenes.

“Es en nuestra juventud y entre los escolares donde tenemos que tratar de mandar ese mensaje de respeto; el respeto por tener discrepancias, pero discrepancias que puedan construir, y estos es una muestra clara y evidente de intolerancia, de no respetar la memoria de quienes sufrieron”, ha manifestado.