Podemos canta las cuarenta a IU en Madrid: “Tienen que decidirse entre Ganemos y nosotros”

El secretario general de Podemos Madrid en funciones, Jesús Montero, ha cargado este miércoles contra los movimientos de nueve ediles de Ahora Madrid pidiendo “más democracia interna y menos personalismos”. Lo considera un acto “feo” y pide a Izquierda Unida que se decida “entre Ganemos y Unidos Podemos, no se puede estar en misa y replicando”.

Tras una visita a la alcaldesa Manuela Carmena en el Ayuntamiento, Montero ha pedido que haya renovación en los ediles que ocupen los puestos de salida de Ahora Madrid en 2019. Que un tercio de las personas que den un paso atrás sería positivo, en su opinión, ya que sino sería la ‘vieja política’ de agarrarse al sillón.

A preguntas de OKDIARIO, ha señalado que lo que plantean los críticos de Ahora Madrid para enero “no es un congreso, porque no estamos ante un partido político al uso”. Subraya que ese encuentro no puede sustituir el sistema de que voten todos los miembros de esa candidatura.

Montero desaconseja el sistema de votación que premió a las minorías (Anticapitalistas, Ganemos, independientes…) en la lista de de Carmena en 2015. “Entre (el sistema) Dowdall y Manuela, a Manuela la conozco y al otro señor no, dados los comportamientos en estos años no parece muy recomendable usar eses método para garantizar un equipo solvente para el cambio en Madrid”, ha argumentado.

No considera que el manifiesto firmado por los nueve ediles desanimen a Carmena para presentarse a la reelección. “La fuerza de Manuela está en la gente que se encuentra en el metro, en los actos… no le desanima que determinados actores políticos reclamen, pero le sorprende que primero no se haga el programa y luego buscar a las mejores personas para encabezar eso”, sostiene el secretario municipal que dejará de serlo este próximo viernes con los resultados de las primarias entre el exJemad Julio Rodríguez e Isabel Serra. “Carmena tiene claro que en 2019 hay que presentar una fórmula renovada en su composición y procedimientos”, ha añadido.