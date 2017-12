Carmena duda de participar en el congreso de Ahora Madrid convocado por sus ediles díscolos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado este miércoles en un desayuno informativo con la prensa que “habrá que ver las características y el enfoque” del congreso convocado por 9 de sus 19 ediles antes de confirmar su participación.

“Yo creo que es una propuesta, no sé si me involucraré, si se produce esa decisión dependerá de cómo sea el enfoque de ese congreso”, ha dicho a preguntas de OKDIARIO. Los concejales firmaron un manifiesto para pedir “más democracia interna y menos personalísimos”.

“Me parece interesante ver cómo se recoge, lo que puede ser y lo que puede llegar a ser”, ha continuado Carmena. “A nadie se le oculta que el nacimiento de Ahora Madrid tiene ya muy poco que ver con lo que es ahora, desde el planteamiento inicial, es posible que Ahora Madrid va a acabar en algo distinto a lo que es ahora”.

El texto del manifiesto le parece “razonable” pero considera que tiene que “centrarse en lo que tenemos que hacer ahora” aunque “entiende que haya concejales interesados en la sustitución”.

No obstante, ha puntualizado que “no hay nada nuevo” en lo que se refiere a la configuración de una posible lista electoral. “Cuando lo tengamos más cerca y trabajemos en el mañana, veremos, ahora trabajamos en el hoy”, ha insistido la exjueza.

Reuniones con Franco

Acerca de los encuentros que está manteniendo Carmena con José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, la regidora ha indicado que se enmarcan “dentro de la cortesía bien entendida”. Este diario avanzó que ha mantenido un par de reuniones con el líder regional socialista al margen de la prensa.

Carmena ha confirmado esos encuentros y ha desvelado que fue Franco el que solicitó la entrevista. “El secretario general de Madrid de una manera muy correcta vino a presentarse y me pareció bien como lo hago con el resto de nuevos líderes políticos regionales”, ha expresado.

“Como no tenía las magdalenas que me gusta ofrecer a mis visitas, le dije ‘siento mucho no tener magdalenas, si te parece ven otro día’ y así lo hizo”, ha relatado la alcaldesa que ha preferido no entrar en el contenido de esas reuniones.

Pisos turísticos

El gran anuncio de la alcaldesa ha sido la regulación de los pisos turísticos. El Ayuntamiento permitirá este tipo de alquiler a través de plataformas como AirBnB durante un máximo de 90 días al año. A partir de esos tres meses se exigirá una licencia como “alojamiento profesional”. No necesitan autorización por parte de la Comunidad de Madrid para aplicar estas medidas porque lo que hacen es “una interpretación del Plan General de Ordenación Urbana y esa es una competencia específica municipal”. Además el Ayuntamiento realizará un censo de viviendas turísticas.

Asimismo, ha dicho que ha presentado un nuevo Plan Económico-Financiero al Ministerio de Hacienda confiando que esta vez sí obtengan ‘luz verde’.

Sobre valorar los comicios catalanes Carmena ha esquivado la pregunta de este periódico acerca de si tiene alguna preferencia sobre qué partidos deberían llegar a la presidencia de la Generalitat. “No hablo de ninguna intervención, no voy a participar en ningún punto de participación, no he participado en las elecciones generales, tampoco lo voy a hacer en las elecciones en Cataluña, no tengo nada más que manifestar, ya sabeis mi postura”.