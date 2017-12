Un sector de Podemos critica que el exJemad pretenda liderar en Madrid viviendo en Majadahonda

Un sector del bloque anticapitalista se ha muestra contrario a que el exJemad José Julio Rodríguez quiera encabezar Podemos en la ciudad de Madrid viviendo fuera de la capital. El ex militar tiene su residencia en la ciudad de Majadahonda.

Esta localidad de 70.000 habitantes está a 18 kilómetros de Madrid. Es conocida por ser el segundo municipio más rico de España, solo por detrás de Pozuelo de Alarcón. Cuenta con una renta media por hogar de 57.000 euros al año.

En algunos círculos morados de la Comunidad de Madrid, el chascarrillo más comentado pasa porque el hombre de confianza de Pablo Iglesias para hacerse con el poder del partido en la capital no vive en la Villa.

De hecho, en su declaración de bienes en la web oficial del partido asegura tener, no una, sino dos viviendas en Majadahonda por valor de 154.000 y 180.000 euros respectivamente. Dentro del municipio de Madrid sí tiene una propiedad: heredó en 2016 el 12,5% de una vivienda de 309.000 euros. Declaró retribuciones de 34.000 euros en 2017 y en cuentas corrientes tiene 110.000 euros

Por su parte, su adversaria, Isabel Serra de Podemos en Movimiento, no tiene ninguna vivienda en propiedad según su declaración de bienes. Tampoco dice vivir en alquiler, ni declara alguna otra fórmula.

La votación de estas primarias que no están exentas de otras polémicas acaban este miércoles. A estos movimientos de última hora se suma la convocatoria de un congreso de Ahora Madrid por parte de 9 de los 19 ediles que arropan a Manuela Carmena en el Ayuntamiento.

El exJemad confesó en la presentación de su candidatura que le tuvieron que “animar” a presentarse, pero luego se ha implicado totalmente en el proyecto. “Cuando me implico en un proyecto creo que es lo mejor que puede hacerse para cambiar este país. Yo estoy para hacer el trabajo que considero que puedo aportar. Yo he estado en contacto en estos dos años con mucha gente y me he enriquecido de tal forma que no voy a renunciar nunca a este proyecto. Tengo ganas de cambiar cosas y yo no puedo renunciar a esa opinión”, aseguró.

Rodríguez sigue sin aceptar un debate cara a cara con Serra. “Tiene que haber debate e ilusión, y todos leales para apostar por Manuela Carmena”, dijo frente a los medios en el comienzo de la carrera por la secretaría municipal.