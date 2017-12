El exJemad no se atreve a medir su liderazgo en Madrid en un debate con la anticapitalista Serra

Nuevo encontronazo en las primarias de Podemos en la ciudad de Madrid. La líder de la candidatura anticapitalista, Isabel Serra, está pidiendo insistentemente un debate cara a cara con el ex Jemad, Julio Rodríguez, pero el militar no quiere aceptar.

Tal como hicieron Rita Maestre y Ramón Espinar en la carrera por liderar Podemos en la Comunidad de Madrid, los inscritos del partido morado quieren ver un debate entre los dos adversarios a la secretaría municipal en Madrid.

Sin embargo, la línea que está siguiendo Rodríguez es jugarlo todo a la idea de que con él está asegurada la permanencia de Manuela Carmena como candidata de Ahora Madrid en 2019. La exjueza con el exJemad en el poder incluso se saltaría el proceso de primarias. Es algo que no gusta en el ala radical de Serra. Ella le ha lanzado el guante de un debate cara a cara en las redes sociales y en varias entrevistas.

Desde el entorno del exJemad insisten a OKDIARIO en que hay hay debates en los distritos de la ciudad. “Hacemos debates todos los días, en los círculos”, indican estas fuentes.

Rodríguez, sin salirse de ese argumentario, este lunes en La Razón ha dicho que “el debate se hace todos los días en los círculos y a través de los documentos, no me gusta centrarme en las personas y no me interesa que la confrontación se focalice en los candidatos y no en las propuestas que representa cada una de las listas”

Relación con el PSOE

Una de las motivaciones del debate sería un asunto en el que chocan Serra y Rodríguez: la vinculación con el Partido Socialista. Rodríguez es partidario de fuertes alianzas e incluso crear un gobierno en coalición.

No obstante, el militar desde el comienzo de la campaña se ha escudado en que en Podemos eso se vota en las bases y ya no ha querido concretar más. Por su parte, Serra es opuesta a esta idea y está radicalmente en contra de compartir Gobierno con el PSOE.