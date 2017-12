Los 4 ediles de Podemos Alcalá son imputados por el juez y se sublevan a Espinar

El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares ha citado a declarar en calidad de investigados a los cuatro concejales de Somos Alcalá por un delito de prevaricación administrativa por supuestamente manipular un concurso público para otorgar subvenciones a asociaciones de personas vinculadas a estos ediles.

En el auto, fechado a 28 de noviembre, el juez considera que los hechos denunciados por la Fiscalía “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y cita a declarar a los cuatro ediles para el próximo lunes como investigados.

Se trata del concejal de Acción Social, Jesús Abad; el concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido; la concejala de Transparencia e Innovación Social, Brianda Yañez y la concejala de Participación Ciudadana, Laura Martín. Somos Alcalá gobierna con el PSOE e IU en el Ayuntamiento de este municipio.

También se cita a declarar en calidad de testigo al portavoz del PP, Víctor Chacón, y la del interventor general municipal. Ambas citaciones son para este martes, 5 de diciembre. Contra esta resolución, adelantada por El Mundo, cabe interponer recurso de reforma y de apelación.

La fiscal jefe del Área de Alcalá de Henares, María José Parrado, presentó una denuncia el pasado 15 de noviembre por una supuesta “manipulación de la convocatoria pública de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en el área de acción social para el año 2016″.

Según recogía, de los 33 proyectos presentados a la convocatoria, las cinco asociaciones subvencionadas que obtuvieron la máxima puntuación “estaban dirigidas por personas vinculadas directamente con cuatro de los seis concejales que formaban parte de la Comisión Evaluadora, pertenecientes al Grupo Municipal Somos Alcalá.

Esto representaba el 45 por ciento de la votación, “sin que los citados concejales se abstuvieran de participar en la votación, tal y como establece el artículo 23-1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, destaca la denuncia de la Fiscalía.

Desacato a Espinar

El Consejo Ciudadano Municipal de Podemos de Alcalá de Henares se ha desmarcado de la decisión de Podemos de Comunidad de Madrid de suspender de militancia a los cuatro concejales de Somos Alcalá, tras la denuncia de la Fiscalía por prevaricación, ha mostrado su apoyo a los ediles y ha acusado al secretario general de la formación morada en Madrid, Ramón Espinar, de no ser imparcial.

“Ante el comunicado de Ramón Espinar en el cual se intervenía la organización de Podemos de Alcalá de Henares; como Consejo Ciudadano Municipal de Podemos queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad con las compañeras y compañeros suspendidos temporalmente”, han señalado en un comunicado desde el Consejo Ciudadano de Podemos Alcalá.

Asimismo, la formación morada alcalaína ha expresado su “asombro” por el “tono” en las declaraciones ante los medios del secretario general de Podemos de la Comunidad usando, a su juicio, “términos y tonos impropios de las nuevas formas de hacer política y del respeto a la imparcialidad, que recuerdan antiguos tic de verticalismo”.

Además, han criticado que Espinar “no tiene competencias en base a la legalidad interna de Podemos“, y que use para ello el Consejo de Coordinación. “Ese órgano no puede suspender de militancia (que sería una decisión del Comité de Garantías) ni puede romper la relación de la Asamblea Ciudadana de un municipio con una candidatura electoral”, dicen.

A juicio de Podemos Alcalá, si se debe hacer una suspensión de militancia a alguien, “debe ser, según la normativa propia, la Comisión de Garantías quien la lleve a cabo”. Según han explicado, es esta Comisión la que debe tomar una decisión en “libertad” y “sin presiones políticas o personales”.