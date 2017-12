Madrid pierde 300.000 euros porque Carmena no quiere patrocinadores para los árboles de Navidad

El Ayuntamiento de Madrid ingresaba otros años más de 300.000 euros mediante el patrocinio de los árboles de Navidad luminosos. Sin embargo, este año el Ejecutivo de Manuela Carmena ha presentado el despliegue de luces navideñas para esta campaña y todo corre a cargo del bolsillo del madrileño.

Esta tradición comenzó en 2013 con Alberto Ruiz-Gallardón cuando Loterías y Apuestas del Estado pagó 100.000 euros por un árbol. El año siguiente un total de once abetos similares se instalaron en la capital repercutiendo positivamente en 320.000 euros destinados a pagar estas luces. Entre los patrocinadores había telefónicas, grandes almacenes, cerveceras, agencias de viajes, marcas de joyería, etc.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para consultar si no se ha ofrecido esta posibilidad en línea con la ideología anticapitalista de un sector del actual equipo de Gobierno o si no han logrado convencer a ninguna empresa. Pero tras una semana insistiendo no ha sido posible recabar una respuesta.

Este año estos abetos de luz están instalados en la Puerta del Sol, Red de San Luis (Gran Vía – calle de la Montera), plaza de Colón (con calle de Génova), plaza de Callao, plaza de San Juan de la Cruz, Plaza España y calle Fuencarral. El encendido de las luces fue el viernes pasado, el Black Friday, y por ahora no hay ningún mensaje promocional en ellos.

El Programa de Patrocinio de la Navidad 2017/2018, que OKDIARIO ha podido consultar, no incluye esta posibilidad de pagar para incluir logos de marcas en estos árboles luminosos. Sí se ofrece patrocinar el Belén del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, pero sin embargo, este nacimiento ha abierto sus puertas y no tampoco hay ninguna empresa publicitada.

Otras localizaciones que sí ofrecen espacios de esponsorización son las pistas de hielo de la Plaza de Colón y la Galería de Cristal de Cibeles, el pasacalles de luz de Madrid Río, la programación de Conde Duque, conciertos en los balcones de la Plaza Mayor o la Cabalgata de Reyes.

Gradas VIP un año más

Un año más se ofrecerán las polémicas gradas VIP para tener una visión privilegiada en el desfile de Sus Majestades. Costaron 30.000 euros el año pasado a pesar de la promesa de que se iban a eliminar.

El año pasado aclararon que no son para personas seleccionadas a dedo sino que se ponen a disposición de grandes compañías que pueden pagar para que sus empleados con sus hijos vean el espectáculo. Como siempre, las carrozas también se pueden patrocinar.