La radio de Carmena no participa en el EGM para ocultar su ínfima audiencia

La radio municipal del Ayuntamiento de Madrid, la Emisora Escuela M21, no participa en el Estudio General de Medios (EGM), el examen de audiencias al que se somete el resto del sector. Este jueves precisamente se han publicado los resultados de la última edición del EGM pero la radio de Manuela Carmena no se encuentra entre las radios auditadas.

Según explican fuentes oficiales de M21 a OKDIARIO, esta emisora no entrará a formar parte del EGM “hasta que no se haga el cambio de antena a Torrespaña que mejore calidad en analógico”. Ese proceso, explican, no lo gestiona M21 sino que depende de la Agencia para el Empleo.

No obstante, las mismas fuentes remarcan que “antes que audiencia el motivo principal de M21 es la formación radiofónica y en ese sentido los resultados son excelentes, también a nivel de datos digitales”.

La emisora lleva más de un año emitiendo pero nunca ha ofrecido datos oficiales de oyentes. Uno de los motivos esgrimidos para ello es precisamente que la potencia de la antena actual en Plaza de Castilla que emite en el 88.6 de la FM no alcanza todos los distritos de Madrid.

Menos de 400 oyentes diarios

Al margen de la emisión analógica, únicamente se puede valorar la audiencia online, a través de la web. Según publicó el diario La Razón, en el mes de su lanzamiento se alcanzó un récord de 25.436 oyentes. Al mes siguiente, bajó a a 11.051 para mantenerse en menos de 10.000 en los siguientes meses.

El total de personas que han sintonizado la programación es de 100.640 desde enero a septiembre; una media mensual de menos de doce mil personas, es decir, 396 oyentes diarios de media.

Entre los nuevos proyectos de la emisora está la de televisar en streaming parte de su programación, cuatro horas, o la de montar un autobús-estudio de radio para ir por los colegios de Madrid. Igualmente, está en marcha la idea de habilitar una tercera ubicación.

Actualmente tienen una sede en el Palacio de Cibeles, localización del Ayuntamiento, y en Alameda de Osuna. Sin embargo, la tercera localización de M21 estará en el histórico torreón del Palacio de Conde Duque. El alcalde Ruiz-Gallardón pretendía hacer un mirador turístico pero finalmente será para la radio. Las obras costarán 242.000 euros, arrancarán este año y se espera que concluyan en los primeros seis meses de 2018.

Se calcula que se ha superado un presupuesto de 1,2 millones de euros en todo el proyecto. Cuenta con siete empleados fijos más de 80 colaboraciones, entre tertulianos e ilustradores de la revista. Tal como denuncian grupos de la oposición se sigue manteniendo todo su presupuesto mientras se recortan en otras partidas más sensibles para la ciudadanía.