PSOE, PP y C’s exigen a Carmena el cese de la edil rebelde Rommy Arce pero la exjueza no cumplirá

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles por la mayoría de PSOE, PP y Ciudadanos la petición de quitar las competencias a la edil Rommy Arce, concejal presidente de los distritos de Arganzuela y Usera.

Sin embargo, desde Ahora Madrid harán oídos sordos, no cumplirán la proposición ya que esa decisión, dicen, es competencia de la Junta de Gobierno. “La estructura, nombramientos y competencias corresponden al equipo de Gobierno”, indicó el pasado jueves en rueda de prensa la portavoz adjunta del Ejecutivo municipal, Inés Sabanés.

El Partido Socialista ha presentado esta iniciativa mediante el edil Ignacio de Benito. Tal como se esperaba, ha recibido el apoyo del PP y de Ciudadanos. Sin embargo, los populares han sorprendido con una enmienda para que si Manuela Carmena no cumple con la votación sea ella misma reprobada automáticamente. No obstante, los socialistas no han aceptado la idea. “¿Va a permitir el PSOE una nueva humillación de Ahora Madrid si Carmena no cesa a la concejal Rommy Arce?”, se ha preguntado el edil del PP Fernando Martínez Vidal.

Desde el PSOE han afeado la actitud autoritaria de Arce en el ejercicio de sus funciones. Han criticado que solo cuatro de las más de treinta de las iniciativas presentadas en los distritos se han llevado a cabo. “Ni sabe gestionar ni tiene intención, soy incapaz de enumerar los incidentes en los que la firma de Arce está presente”, ha indicado.

Desde PP y C’s han recordados episodios de la edil de Ganemos como cuando equiparó la violencia de ETA con la actividad policial, sus apoyos a los presos Alfon o Bódalo o el generoso descuento que le hizo a Yanis Varoufakis para hacer un mitin político en dependencias municipales.

“Arce llamó genocida a un representante del PSOE; de forma reiterada ha callado y ninguneado a la oposición, ha defendido a quienes insultan a la Policía, o se ha manifestado por la libertad de presos políticos, se declara fan de una república catalana“, ha dicho el edil de C’s Bosco Labrado.

El PSOE promete “contundencia”

La portavoz del grupo municipal socialista, Puri Causapié, aseguró que si el Pleno da el ‘sí’ a su propuesta de apartar a la edil de Ahora Madrid Rommy Arce como concejal presidente de Usera y Arganzuela, pero después la medida no se lleva a cabo, la relación con Ahora Madrid se verá “afectada”.

Por su parte, Ganemos Madrid ha reprochado en un comunicado a PSOE, PP y Ciudadanos los “ataques” que han ido vertiendo contra el Gobierno municipal, como la intervención de las cuentas del Ayuntamiento o las críticas a la edil Rommy Arce por apoyar la ruptura de BComú con PSC y creen que lo hacen “porque carecen de programa para la ciudad de Madrid”.

Para Arce, los socialistas “quieren ganar en el Pleno lo que no ganaron en las urnas”. Destaca que ambos distritos “confiaron ampliamente en el proyecto de Ahora Madrid”. “En Arganzuela, un 39% de los votos, frente al 12% del PSOE”, ha remarcado, para añadir que hay una “amplia mayoría progresista en estos distritos”.