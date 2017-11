Los escritores se quejan a Carmena por no haber sido invitados a la Feria del Libro de México

Los escritores madrileños están muy molestos con el Ayuntamiento de Madrid porque no les han tenido en cuenta para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) donde la capital española era la ciudad invitada.

“Hemos planteado que una entidad como la Asociación Colegial de Escritores (ACE) que cuenta con más de 700 autores domiciliados en Madrid (de los casi 2.000 asociados en toda España) debería haber sido consultada para esta Feria”, explica Manuel Rico, presidente de la citada institución en declaraciones a OKDIARIO.

Rico indica que “no discuten los nombres de los invitados, una buena parte de ellos no discutible, sino el método de selección”. Les hubiese gustado ser consultados como se ha hecho al Gremio de Editores y a su Federación o a la Asociación de Libreros.

“Consideramos importante participar en ese proceso porque es la primera vez en la historia de la FILG en la que Madrid es ciudad invitada a una de las más importantes ferias del libro en lengua española o castellana en el mundo”, argumenta desde la ACE.

Una vez comenzada la feria todavía el Ayuntamiento no ha tenido la deferencia de ponerse en contacto con ellos. Más aún cuando ya han mantenido contactos en forma de reuniones con grupos municipales, como es el el PSOE.

“Creemos que no es bueno que cuando se utilizan fondos públicos en una actividad que tiene a Madrid y a sus autores y editores como protagonistas no haya un mínimo proceso de participación. Y una transparencia absoluta. No es el caso, al menos en lo que a nosotros nos alcanza”, se queja Rico.

El líder de la más importante organización autoral de España, la ACE, avanza sus próximos pasos. “Por lo pronto, vamos a esperar a la tramitación de la petición de información del grupo municipal socialista y de la edil Mar Espinar, que es el primer grupo con el que tomamos contacto casi por azar”. Después, valorarán los próximos pasos a dar con los grupos de Ciudadanos, el PP y con el propio gobierno municipal de Ahora Madrid.

Indignación del autor de ‘Madrid’

El enfado de los autores no queda en la asociación que les reúne. Un autor en particular que muestra públicamente su malestar es Antonio Gómez-Rufo, autor de la novela Madrid.

Escribió esa novela tras tres años de documentación “porque Madrid necesitaba que se escribiera la gran novela sobre la ciudad de sus últimos cinco siglos“. Llevaba veinte años deseando hacerlo y de esta forma “Madrid ya tiene su novela, como la tienen Londres, París o Nueva York, con las novelas de Rutherfurd”.

Pese a que ya lleva cinco ediciones, sigue a la venta y la respuesta de los lectores es muy buena del Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación. Critica que “les interesan otras cosas, la literatura no está entre ellas”.

Sobre su presencia en Guadalajara, Gómez-Rufo dice que “quienes deciden los asistentes y los libros presentes en la Feria de Guadalajara sabrán los criterios que han utilizado”. Lamenta que también se haya “excluido” a escritores como Manuel Longares, Raúl Guerra Garrido y a otros muchos autores y libros.

Cree que Madrid, la novela tenía un hueco “bastante más merecido de lo que ellos debieron creer porque es una novela necesaria, única y definitiva sobre Madrid para conocer esta ciudad desde 1565 hasta nuestros días”. Habla de su historia, su desarrollo, su cultura y la idiosincrasia de los madrileños, hayan nacido donde hayan nacido. Añade que habla de la novela, no del autor ya que el no habría ido porque no vuela. “Lo que me extraña es el desprecio o ignorancia“, dice.