La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a sus concejales, se ha abstenido este miércoles a la hora de votar la proposición del Partido Popular para apoyar el Estado de Derecho en España y su Constitución, respetar la acción de la Justicia y negar que los exconsejeros catalanes sean presos políticos.

Según la portavoz, Rita Maestre, ha sido porque “no aporta nada a la mejora de Madrid y de Cataluña”. Una posición de voto que será siempre así en mociones similares ya que -en su opinión- “no sirven para rebajar la tensión en Cataluña”.

PSOE y Ciudadanos han apoyado al Partido Popular mientras que Ahora Madrid, a mano alzada, incluyendo a la propia alcaldesa Carmena, ha votado por la abstención.

El concejal del PP Percival Manglano ha recordado la “gamberrada” que supuso cambiar la bandera española por la republicana por los concejales podemitas Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente en la Junta de Retiro. El edil popular ha afeado que el responsable municipal de Economía está imputado por algunos de delitos de los exconsejeros catalanes, en concreto, por malversación de fondos públicos y malversación. Según Manglano, el gobierno municipal está “tutelado por el desafío a la ley”.

Manglano ha criticado que Pablo Iglesias, líder de Podemos, definiera a los exconsejeros encarcelados como presos políticos, así como que el coordinador general de IU, Alberto Garzón, declarara que el encarcelamiento de los golpistas era un ejemplo de que eso “no es democracia”.

El edil popular ha censurado a Carmena por “no ha reprochado a Ada Colau su cartel reclamando libertad para los presos políticos en la fachada del Ayuntamiento” cuando la madrileña “aún no ha dado la bienvenida a un verdadero preso político, como el que fuera alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma”.

Maestre ha contestado sobre el respeto al Estado de Derecho recordándole lo que dice el artículo 1 de la Constitución para criticar que haya traído al Pleno “una proposición que nada tiene que ver con Madrid y que no aporta nada para la mejora de Madrid y de Cataluña”.

La de Ahora Madrid apunta a que este tipo de proposiciones sólo sirven para “echar más leña al fuego” y para “desgarrar una comunidad”, de ahí que su grupo municipal haya decidido abstenerse en bloque, como harán con futuras iniciativas de corte similar.

Por Ciudadanos, Sergio Brabezo ha defendido en catalán que los catalanes no están solos, que la mayoría de la gente en España están con ellos y que de las elecciones saldrá un gobierno que respete las leyes y gobierne para todos en un ambiente de tolerancia y convivencia porque es el momento. “Catalunya es la meva terra, España es mi país, Europe is the future”, ha remarcado.

El socialista Ramón Silva ha negado la condición de presos políticos para los exconsejeros diciendo que es una “ofensa” para quienes sufrieron cárcel por motivos políticos. También ha recordado que “sólo la mitad de Alianza Popular votó la Constitución en el Congreso”.