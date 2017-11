El Ayuntamiento de Madrid vuelve a hacer oídos sordos a la sencilla petición de miles de madrileños de instalar un belén en la Puerta de Alcalá. El año pasado, cientos de nacimientos a modo de protesta se colocaron ahí por vecinos anónimos y este año el Consistorio no ha considerado oportuno cumplir con la reclamación.

En Change.org se ha iniciado una recogida de firmas para que la alcaldesa Manuela Carmena atienda su exigencia de cumplir con la tradición. Comenzaron hace unas semanas y ya llevan más de 7.000 firmas. Este fin de semana se ha celebrado el encendido del alumbrado y se han topado con que su petición ha quedado en nada.

En la Plaza de la Independencia se han colocando las luces navideñas del año pasado sin ningún motivo religioso. Antes de la llegada de Ahora Madrid al Palacio de Cibeles algunos años se instalaban figuras de Jesús, la Virgen y San José y otros simplemente luminosos con sus siluetas. Sin embargo, este año ni una cosa ni la otra.

“Una fiesta vacía de contenido”

OKDIARIO ha hablado con Luis Tejedor López, médico de profesión e impulsor de esta iniciativa. Considera tajantemente que Carmena y su equipo llevan a cabo un “secuestro de las Navidades”. “Se han dejado de lado todas las tradiciones para inventar una nueva fiesta vacía de contenido. No tiene sentido borrar de un plumazo la tradición histórica, social y cultural que ha configurado las fiestas navideñas hasta ahora”, lamenta.

Preguntado acerca de por qué cree que el Gobierno municipal no ha reaccionado después de lo vivido el año pasado, Tejedor afirma que “trabajan de espaldas a los madrileños, favoreciendo sus intereses y a sus amigos”. Considera que “les da completamente igual lo que quieran o esperen los ciudadanos de ellos, ellos no han venido a gestionar Madrid o a hacer la vida más fácil a los madrileños, ellos han venido a implantar su agenda. En su agenda venía romper con todo lo que se venía haciendo y configurar un nuevo modelo de sociedad en la que no caben las tradiciones”.

Como creador de la petición explica que les es suficiente recuperen los adornos usados anteriormente, “no queremos gastos innecesarios”, apunta.

Tejedor explica que “probablemente” se repita la acción espontánea de los madrileños del año pasado colocando cientos de belenes. Algo que según portavoces del Ayuntamiento no era una protesta, sino una forma más de “entre todos, hacer Navidad”.

“Estamos hartos”

“Estamos hartos de que el Ayuntamiento maltrate nuestra ciudad y nuestros sentimientos y de que no nos escuchen”, apunta. Se ha llegado a tal punto de hartazgo que volverán a ser vecinos anónimos los que recuperen la celebración de la Navidad.

Según su visión, la intención de borrar todo rastro de tradiciones se ve en cómo trabajan en todas las áreas del Ayuntamiento, y hablando de la Navidad reprocha que se haya reducido el belén municipal, que se haya convertido la Cabalgata de Reyes en un circo de invierno, etc.

Acerca de si espera tener el apoyo de los grupos municipales de la oposición, Tejedor dice tener “esperanzas moderadas”. Ciudadanos es el único partido que se ha puesto en contacto con ellos, primero pidiendo que dejásemos de mandarles emails, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión. Luego accedieron a reunirse esta semana con ellos pero recuerdan que poco pueden hacer. No saben nada aún del PP ni del PSOE, aunque quieren reunirse con ellos también.