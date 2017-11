Manuela Carmena insistió el pasado 28 de junio en defender que sus concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no estaban llamados a declarar como imputados sino como querellados por lo que no tenían que dimitir. Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que ambos ediles tienen la condición de “investigados“, la actual denominación del antiguo imputado.

El auto de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de los dos concejales contra la providencia del 13 de junio de 2017 del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y confirma dicha resolución que admitía a trámite la querella del Grupo Popular.

La alcaldesa y juez en excedencia afirmó en el Pleno de junio del Ayuntamiento: “Digo con absoluta rotundidad que no hay actitud más incomprensible por mi parte que no sigamos las pautas del derecho, los señores Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no están imputados“.

“Es absolutamente imprescindible que se sepa esto. Lo vuelvo a decir, cuando hay una imputación por un delito de corrupción se debe dimitir, pero ya les he dicho que no hay imputación”, explicaba Carmena.

La juez afeaba que la oposición le reclamara que pidiera la dimisión de sus diputados por estar imputados por malversación y prevaricación. “Es una falta de respeto, una falta de consideración al derecho, una falta de formación técnica y de calidad democrática que ustedes digan eso y se dediquen a comentarlo”, afirmaba Carmena dirigiéndose al Grupo Popular.

Los concejales del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela declararon como imputados el pasado 18 de septiembre ante el juzgado de instrucción número 21 de Madrid por encargar a dedo dos informes para denunciar el contrato con el Mutua Madrid Open en contra de informes municipales que lo desaconsejaban.

La querella la interpuso el Grupo Popular, liderado por José Luis Martínez-Almeida, a tenor de lo que consideraban podía ser constitutivo de los delitos de prevaricación, malversación y delito societario. El juzgado de instrucción número 21 de la capital considera que hay indicios consistentes para iniciar una investigación.