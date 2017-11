Gallardón asistirá a la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid por el caso del Canal

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha confirmado que asistirá a la sesión del 15 de diciembre de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política para responder por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, entre otras cuestiones.

De momento, también están citados aunque todavía no han confirmado su presencia el ex gerente del Canal y ‘ex mano derecha’ de Gallardón, Pedro Calvo, y el ex consejero de Hacienda de la Comunidad Juan Bravo. Su asistencia es obligatoria.

Por otro lado, a la sesión del día 1 de diciembre están citados el ex asesor del Canal para Iberoamérica Fernando Troyano; el subdirector de los Servicios Jurídicos de Canal en 2001, Juan José Caballero, y el que fuera consejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja.

Además, ese mismo día tendrá que actuar Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y expresidente del Canal. Precisamente por esta cuestión compareció en la Comisión de Presupuestos y Hacienda en la Asamblea para responder sobre las actividades de fiscalización e informes emitidos por su organismo sobre el grupo Canal de Isabel II.

Durante su intervención el ex presidente del Canal indicó que cuando era director gerente del Canal de Isabel II en 2001 “no se pagó un euro más” por la empresa colombiana Inassa de lo que valía, intentando desvincular esta compra con la de la filial brasileña Emissao, “que no fue tan transparente, por lo que ha podido leer” y que ha día de hoy pierde 6 millones de euros.

El día 15 de diciembre, por tanto, será el turno de comparecencia de Ruiz Gallardón. “Es el máximo responsable y nos tiene que explicar qué decisión política tomó para adentrarse en Hispanomérica con paraísos fiscales. Él tuvo que tener algún tipo de reflexión política para hacerse y si no la tuvo es para preocuparse”, dijeron entonces el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra.

Dice que no cobró comisiones

Ruiz Gallardón ya defendió este mismo mes, en una entrevista con ‘El Mundo’, que no cobró comisiones del Canal de Isabel II y que tampoco existió nunca “un pacto de silencio” con el ex presidente regional Ignacio González, ahora en la cárcel por la operación Lezo.

Además, a la misma comisión debe acudir Juan Bravo, que es desde 2016 presidente de Adif pero antes ha desarrollado numerosos cargos en la Administración como consejero de Hacienda de la Comunidad, delegado de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento o consejero delegado de Metro. Bravo ha sido citado por estar haber formado parte del Consejo de Gobierno cuando se produjo por parte del Canal la compra de la filial colombiana Inassa.

También acudirán Pedro Calvo, citado por haber sido gerente del Canal de Isabel II, y Francisco Olmos, representante de Agbar en Inassa.