Las reclamaciones por suciedad en Madrid suben un 40% en lo que va de año

Las reclamaciones y sugerencias ciudadanas en materia de recogida de basura se han incrementado cerca de un 40 por ciento en lo que va de 2017 respecto a 2016, así lo denuncia el concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo.

En 2016, se registraron 21.545 reclamaciones hasta noviembre, mientras que en 2017 esta cifra se ha elevado hasta las 29.988, lo que supone un aumento del 39,15 por ciento. Se trata de las denuncias ciudadanas por la acumulación de basura y suciedad alrededor de los contenedores de basura.

Una de las causas de este incremente es que el Ayuntamiento ha instalado en varios distritos de la periferia un nuevo modelo de contenedor. Estos dispositivos son de un tamaño mucho mayor y mucha gente no tiene fuerza suficiente para levantar la tapa. Es por ello que la población mayor no tiene otra opción que dejar las bolsas en las inmediaciones. Además, recientemente la alcaldesa Manuela Carmena ha presentado un nuevo contenedor, el de tapa marrón. La función de este contenedor tampoco ha quedado clara a los madrileños. Se debería depositar ahí basura orgánica como fruta, verdura, carne, servilletas, corcho, etc.

Brabezo ha expuesto este dato en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad de este miércoles. El argumento utilizado por el equipo de Gobierno de Ahora Madrid es que estas reclamaciones y sugerencias son una buena muestra de que este servicio de quejas funciona y es por ello que la ciudadanía lo utiliza.

Para atajar el problema de la suciedad, el Ayuntamiento prometió una gran campaña de concienciación antes de verano pero lo cierto es que el periodo estival pasó y y la campaña no ha comenzado.

Las críticas por el asunto de la suciedad en la capital son trasversales a todos los grupos municipales de la oposición. Desde el Partido Popular, el portavoz José Luis Martínez-Almeida ha reclamado a Carmena que deje a un lado los viajes internacionales y solucione los problemas que padecen los vecinos. Lo hizo en una visita a las inmediaciones de la plaza Carlos París, en el barrio de Bellas Vistas, donde han surgido problemas por un asentamiento ilegal.

Desde las filas socialistas, el concejal y candidato a alcalde Antonio Miguel Carmona aseguró recientemente que la ciudad de Madrid “se juega el turismo por su suciedad”. El profesor universitario exige desde verano al Consistorio un plan de choque para limpiar las zonas más sensibles de cara al turismo que llega.

Para intentar solventar esta situación el Ayuntamiento a petición del PSOE organizó una Mesa de la Limpieza en la que se mantuvieron reuniones con partidos, empresas y sindicatos. A pesar de las quejas para la alcaldesa el resultado de esta iniciativa fue muy positivo. Carmena explicó que la Mesa ha dado buenos resultados, en forma de un “Madrid muchísimo más limpio” y para superar “el susto de la huelga”. Una convocatoria que tras unas horas fue suspendida.