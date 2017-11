PP y C’s abandonan el pleno de Chamartín tras calificar Podemos como “presos políticos” a los golpistas catalanes

El PP y C’s han abandonado hoy el Pleno del distrito de Chamartín en protesta por “la actitud de rodillo” del concejal presidente, Mauricio Valiente, que ha expulsado a un vocal de C’s que le exigía que reprendiese a un miembro de Ahora Madrid por llamar “presos políticos” a los líderes catalanes encarcelados.

Según fuentes de los grupos municipales del PP y C’s, el enfrentamiento se ha producido durante el debate de la proposición que los populares llevan este mes a todos los plenos de los distritos para pedir una “lectura continuada de la Constitución” después de que el Gobierno municipal “ignorase” el acuerdo para hacer un Pleno sobre la fiesta nacional y engalanar la ciudad.

Durante el debate, explican las mismas fuentes, el vocal vecino de Ahora Madrid Rubén García ha insinuado que en España hay presos políticos, ante lo que su homólogo de Ciudadanos Alberto Pérez de Vargas ha pedido a Mauricio Valiente, presidente del distrito, que le pidiese retirar la expresión “presos políticos”, y ha sostenido que en España no los hay, a diferencia de en Venezuela.

Los podemitas han aducido que los vocales de PP y C’s no han permitido al representante de Podemos Rubén García continuar con su intervención, en la que calificó a los golpistas como presos políticos, por lo que Valiente expulsó al vocal de Ciudadanos Alberto Pérez, aduciendo que “ha interrumpido a gritos al vocal de Ahora Madrid”.

El concejal delegado de Chamartín ha llamado al orden al vocal vecino de C’s en tres ocasiones “por sus reiterados gritos” y por persistir en su actitud, tras lo cual ha sido finalmente expulsado.

Acto seguido, los representantes del PP y de C’s en la Junta de Distrito de Chamartín han abandonado el Pleno.

“Nos parece una vergüenza que el concejal-presidente de Chamartín, que además es el responsable de derechos humanos del Ayuntamiento, haya expulsado a un vocal vecino por mostrar su indignación con quienes violan sistemáticamente la Constitución”, ha denunciado la concejal del PP responsable del distrito, Isabel Martínez Cubells.

La edil ha denunciado que Mauricio Valiente “no admite lo que no quiere” y “tolera a los suyos algunas cosas que a los otros grupos no permite”, por lo que considera que de nuevo hoy se ha demostrado que Ahora Madrid mantiene una actitud de “rodillo” con la oposición.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, también ha denunciado lo sucedido a través de Twitter.