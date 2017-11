Villacís acusa a Sánchez Mato de saltarse la regla de gasto “porque tenía que retar a Montoro” y pide su dimisión

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha vuelto a pedir la dimisión del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, porque “se saltó la regla de gasto porque tenía que retar al señor (Cristóbal) Montoro”.

Tras asistir a la Misa de la Almudena, en la Plaza Mayor, la edil ha destacado que el Ayuntamiento sólo tiene dos opciones, “estar dentro o fuera de la ley” siendo consciente de que la Administración “tiene una responsabilidad para con los madrileños”.

“En tres ocasiones se lo hemos dicho, cada vez que presentaban un PEF no conforme a la ley, porque la acción de saltarse la regla de gasto ha sido deliberada y voluntaria por parte de Carlos Sánchez Mato, para quien pedimos la dimisión”, ha manifestado Villacís.

Todo reside en la decisión del delegado de “comprarse un palacete el 28 de diciembre”, en referencia a la sede de Economía y Hacienda, instalación por la que hasta el momento pagaban un alquiler. “Si no nos hubiésemos saltado la regla de gasto… Pero él tenía que retar al señor Montoro y es la razón por la que nos retienen 230 millones y nos enfrentamos a una posible multa”, ha añadido.

La concejala ha apuntado a Ahora Madrid como “principales responsables de que no haya ni una escuela infantil o un centro de mayores hechos por ellos porque en estos dos años, con un Ayuntamiento que no ha estado intervenido, no las han hecho porque no han ejecutado el presupuesto por un problema de gestión. Al ritmo que van tardarán veinte años en realizar lo comprometido”, ha declarado.