La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado que las decisiones de su gobierno no se acogen a las decisiones que tome el Pleno municipal, al igual que “el gobierno nacional tiene sus propias competencias” que no están ligadas a las votaciones del Congreso.

Carmena le ha explicado a los vecinos de Chamberí que no va a revertir la peatonalización de la Calle Galileo, a pesar de que el Pleno ha votado a favor de la reversión, porque “hay decisiones del gobierno elegido por los ciudadanos que no están sometidas a las decisiones del Pleno”.

En esta línea, la alcaldesa se ha comparado con el presidente Mariano Rajoy afirmando: “Algunos se preguntan porqué el gobierno nacional no toma medidas aunque un grupo vote en el Congreso la reprobación de un ministro. Os preguntaréis, qué cosas más rara que no pasa nada a pesar de que han votado la reprobación porque no están de acuerdo. Pues es porque el Gobierno de la Nación tiene sus propias competencias”, ha explicado Carmena.

En esta materia, el concejal-presidente de Chamberí, Jorge García Castaño, ha aclarado que la “ampliación de las aceras de calles” como Galileo es una medida que “se enmarcan en el Plan de Calidad el Aire, junto a otras de ampliación de espacios para los peatones, creación de parques y de reducción de emisiones”.

García Castaño ha insistido que en Galileo se llevó a cabo un corte para reducir el tráfico y posteriormente se entendió como “más razonable” abrir el paso manteniendo la sección de la calle como estaba. Esa actuación reversible sienta las bases para futuras actuaciones. “Con la intervención actual que hemos hecho se da respuesta a la petición de la gente. Hay quien querría una intervención más contundente porque no le gusta la reversión parcial”, ha señalado.