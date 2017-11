La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha entregado las Llaves de Oro de la ciudad al presidente de Israel, Reuven Rivlin, con un protocolo muy diferente al que empleó con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, hace unos meses.

Carmena ha recibido a Rivlin en la Sala de Juntas del consistorio, acompañada únicamente por el concejal de Ahora Madrid, Nacho Murgui y con un representante de los distintos grupos políticos. Por su parte, a Macri le entregó la condecoración en el Salón de Plenos de la Plaza de la Villa con todos los concejales madrileños el pasado febrero, en una ceremonia mucho más solemne.

Esta condecoración ha levantado las ampollas de sectores de Ahora Madrid. Izquierda Unida, uno de los partidos que conforma el gobierno de Manuela Carmena, ha criticado la entrega de la Llave de Oro al presidente israelí. “Paradójico que el ayuntamiento que luce Refugees Welcome entregue las llaves de la ciudad a quien lleva 79 años creándolos. Israel is not welcome”, han escrito desde la formación del concejal y responsable de Economía, Carlos Sánchez Mato.

Paradójico que el ayuntamiento que luce #RefugeesWelcome entregue las llaves de la ciudad a quien lleva 79 años creándolos#IsraelNotWelcome pic.twitter.com/Kc9NZl6fnG — IU Madrid Ciudad (@IUMadridCiudad) November 6, 2017

Otro de los motivos de conflicto es que Carmena le entregará la misma condecoración al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, dentro de dos semanas.

La entrega de llaves es un gesto protocolario que se repite cada vez que un jefe de Estado se encuentra en la ciudad en visita oficial o en visita de Estado, como es el caso del presidente israelí. Este gesto está recogido en el reglamento del protocolo del Ayuntamiento de Madrid, firmado en el año 1988.

El antisemitismo de Podemos

El portavoz del Grupo Popular, José Luis Martínez Almeida, ha acudido al acto de entrega y ha afirmado: “En el PP lo apoyamos sin fisuras, como sí sucede en el equipo de Gobierno. Nos hubiera gustado que se hubiera invitado a todos los concejales y se hiciera en el Salón de Plenos. Hay más concejales de Ahora Madrid ahí fuera manifestándose en contra, que los que había dentro en la entrega de llaves”.

En 2016, la ACOM, organización española contra el antisemitismo que defiende los valores conjuntos de Israel y España, envió una carta al Ayuntamiento para criticar que “los gestos contra el antisemitismo se convierten en máscara cuando ese mismo Ayuntamiento no condena enérgicamente la ola de ataques terroristas que asolan Israel desde octubre de 2015 (con 30 víctimas mortales y 357 heridos hasta el momento), ni tan siquiera el atentado más reciente, la explosión en un autobús de viajeros ayer en Jerusalén”.

Muestra de las actitudes antisemitas de la formación morada es el tuit que publicó el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, y que fue muy criticado en 2011. En uno de los mensajes, Zapata escribió: “¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero”. PP, PSOE y Ciudadanos exigieron la dimisión de Zapata, quien finalmente tuvo que pedir disculpas.