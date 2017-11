El Ayuntamiento Madrid no ha construido ninguna de las dieciséis escuelas infantiles a las que se comprometió Manuela Carmena. Ante las críticas de la oposición por el incumplimiento total de dicha promesa, el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, prometió que este curso se abrirían cinco de ellas: dos en Retiro, dos en Fuencarral-El Pardo y otra en Arganzuela. Además anunció que los otros once centros se construirían como muy tarde en 2018, entrando ya en la carrera preelectoral. Sin embargo, a día de hoy no hay ninguna en construcción. Según cuentan desde el consistorio, las licitaciones se están empezando a cursar a falta de un año y medio para que se celebren las elecciones municipales.

Desde la oposición han criticado que no se haya construido ningún centro infantil en dos años y medio y que se estén empezando a licitar ahora, bajo el riesgo de que no dé tiempo a su construcción y sin que se hayan aprobado los presupuestos. Por tanto, según explican, ocho de las dieciséis que se están empezando a licitar no estarían construidas como mínimo hasta dentro de un año.

El gobierno de Manuela Carmena ejecutó el año pasado el 61 % de su capítulo de inversiones y en más de dos años de gobierno no han construido aún ninguna de las 16 escuelas infantiles prometidas. A 30 de junio de este año, y de acuerdo con los datos del propio Ayuntamiento, el Gobierno de Ahora Madrid no había ejecutado ni un solo euro de los algo más de 4 millones de euros presupuestados para la construcción de estas importantes dotaciones educativas.

Desde el PP han criticado que “en lugar de ejecutar el presupuesto municipal, como se habían comprometido, hacen inversiones como la compra de un edificio para que parezca que han hecho algo”. “Llevamos más de la mitad de la legislatura y aún no han construido nada de lo que han prometido, están haciéndolo ahora para ver si tienen suerte y llegan a construir algo antes de las elecciones”, ha afirmado fuentes populares.

Ya en junio los ‘populares’ criticaron la inacción de Carmena en esta materia condenando la “publicidad engañosa” del gobierno municipal al prometer unas escuelas que no estaban ni planificadas.