Nueva pelea entre Aguado y Cifuentes por “la foto” del acuerdo de Presupuestos

El líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, han vuelto a tensar sus relaciones a raíz de la presentación de los Presupuestos regionales. Cifuentes los ha presentado en solitario, al contrario que el año pasado que lo hizo con Aguado, y el portavoz de la formación naranja ha criticado que la presidenta quiera buscar la foto en solitario “por capricho”.

Ignacio Aguado ha afeado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que “su único capricho en la negociación de los Presupuestos era presentarlos en solitario, intentando rememorar viejas etapas en las que el PP tenía mayoría absoluta”.

Por su parte, la presidenta regional ha insistido en la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 que el acuerdo con Ciudadanos supone un 0,5% del total de las cuentas públicas, por lo que no han considerado necesario hacer una presentación conjunta con Aguado.

Aguado ha cargado con dureza contra Cifuentes en rueda de prensa por no haber contado con él este año para la presentación de las cuentas públicas de la región. “La presidenta en los últimos días tenía como principal preocupación es que nadie hubiera alrededor; presentarlos en exclusiva, en Sol, como hacía Aguirre e Ignacio González. Respetamos su capricho, nadie se lo va a negar. La firma más importante de los Presupuestos es cuando los apruebe en solitario. Es un espectáculo político que a mí no me suma demasiado y por eso nos ha dado igual que los presente en solitario”, ha criticado Aguado.

Cifuentes ha explicado que no está haciendo “una valoración política” sino que se está ciñendo “a los datos de los técnicos” para considerar que Ciudadanos no ha tenido la implicación suficiente en estos Presupuestos. En esta línea, no ha querido entrar a valorar las críticas de Aguado.

Quien sí ha respondido al líder de Ciudadanos ha sido la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, que le ha pedido a Aguado “seriedad y respeto”.

“Hemos sido tremendamente serios y lo único que le pido es la misma seriedad. Recordemos que Ignacio Aguado vino después del verano diciendo que no quería sentarse a negociar con nosotros. Ya cuesta sentarse con alguien que dice eso. Aun así hemos trabajado serios, hemos analizado los presupuestos con ellos. Lo que me parece fatal es que diga que a la presidenta le importa la foto. Somos un Gobierno de hechos y no de fotos. Yo que le he dedicado muchas horas a esta negociación me parece una falta de respeto”, ha afirmado Hidalgo en la sede del Gobierno madrileño.

“Si quieren sentir el presupuesto como suyo tendrán que tener los diputados suficientes para ser Gobierno. Pero lo mínimo que se puede decir es que necesitamos su apoyo pero ojo, esto no es una foto es una realidad. Es injusto que diga que detrás de tanto trabajo sólo hay una foto”, ha sentenciado la titular de Hacienda.

Segunda bronca por una foto

No es la primera vez que los dirigentes regionales tienen un encontronazo sobre este tipo de cuestiones. El pasado junio Cifuentes no acudió a la reunión semestral para revisar el pacto de investidura con el portavoz de Ciudadanos, y Aguado, al ver que la presidenta no estaba se levantó de la mesa de la reunión, en la que estaba el número dos de Cifuentes.

Cifuentes criticó la “falta de rigurosidad” de Aguado por levantarse de una mesa de negociación y advirtió que “lo importante en un acuerdo de investidura no son ni las personas ni las fotos”. En este sentido, la presidenta explicó que no sabe “si para el Señor Aguado lo más relevante era buscar hoy una foto”. “Para mi Gobierno lo relevante es cumplir el acuerdo y dar cuenta de ello. Y eso es lo que hemos hecho, porque nos tomamos el acuerdo en serio”, añadió.