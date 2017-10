El Centro Municipal de Mayores de Peñagrande, en el distrito madrileño de Fuencarral, atiende a diario a 50 comensales. Desde hace casi un año tiene estropeada la cocina y únicamente pueden cocinar con un hornillo eléctrico. El presidente del centro, Francisco Ontin, ha explicado a OKDIARIO que el concejal Guillermo Zapata les tiene “dejados de la mano de Dios” ya que el centro le ha trasladado su situación al edil madrileño en numerosos plenos sin lograr su atención.

El responsable del centro de mayores ha relatado que en un pleno vecinal llegó a llamar “sinvergüenza” a Zapata porque el concejal ignoró su problema y excusó que sus peticiones “no estaban en el orden del día” del pleno.

Además, el presidente del centro ha añadido que llevan meses pidiendo renovar el material de gimnasia que utilizan los mayores. “Estamos usando palos de fregonas y escobas para hacer los ejercicios, es una vergüenza”, ha lamentado.

Hace ocho meses el concejal del PP en Fuencarral llevó el tema a un pleno de dicho distrito con una proposición para que Zapata -presidente del Pleno- cambiase la cocina del centro municipal. La proposición fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos, pero “a día de hoy sigue todo igual”. “A todo esto se suma que la persona asignada para el servicio de comedor y cocina hace meses que no cobra su sueldo”, han añadido.

Paloma García Romero, concejal de PP en el Ayuntamiento de Madrid, afirma que este “es un capítulo más de la inacción sistemática y la falta de gestión de Guillermo Zapata en Fuencarral-El Pardo”. “El señor Zapata es ya conocido en el distrito como el ‘aprobado y no ejecutado’, ya que da el visto bueno a buena parte de las proposiciones de los otros grupos pero no ejecuta ni el 10% de las mismas”, ha condenado García Romero. “Esta forma de actuar no sólo supone un desprecio a los grupos políticos, sino sobre todo deja ver un desprecio a los vecinos”, ha sentenciado.