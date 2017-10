Ignacio Aguado: “Quiero que haya primarias por ley para elegir a los candidatos de 2019”

Ignacio Aguado es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, socio de investidura de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. En sus dos primeros años al mando de la formación naranja en la Comunidad de Madrid ha tenido sus más y sus menos con Cifuentes, pero en los últimos días han llegado a un acuerdo para aprobar los terceros presupuestos de la legislatura.

P: ¿Cómo valora el nivel de cumplimiento del pacto con el PP?

I. A.: El 52% de los puntos están ya cumplidos. Es una buena noticia, pero todavía queda mucho. Hay algunos puntos en tramitación, pero el balance es positivo y espero que siga así. Tenemos una especial preocupación en cómo arrastra los pies en materia de regeneración democrática. Sólo se han cumplido dos puntos y el resto siguen metidos en un cajón y la legislatura se va terminando.

Yo quiero eliminar aforamientos, quiero que haya primarias por ley para elegir a los candidatos a la Comunidad de Madrid que se quieran presentar, quiero limitación de mandatos de ocho años, que sea incompatible ser alcalde de un municipio y diputado regional. Pero PP y PSOE siempre tienen excusas para no aprobar estas medidas.

P: ¿De quién ha sido el logro de la bajada del IPRF?

I. A.: De los madrileños. Sé que es una respuesta muy políticamente correcta, pero es verdad. Esto es una bajada que va a beneficiar a miles de familias. Es política útil en estado puro. Madres y padres van a poder deducirse más cantidad. Es lo que estamos terminando de perfilar. La otra deducción importante es que los jóvenes se puedan deducir una cantidad mayor en el alquiler. Que PP y Cs se pongan de acuerdo importa menos, lo que importa es que lo vean los ciudadanos en su declaración.

P: Pero Ciudadanos no llevaba la bajada en el programa electoral y el PP sí

I. A.: Que el PP lleve puntos en su programa electoral no tiene mucha credibilidad. Ya hay experiencia demostrada de promesas que llevan y no se cumplen. Su credibilidad es prácticamente nula. El PP quería bajar impuestos en año electoral y nosotros pensábamos que el mejor momento era ahora, porque la coyuntura es buena. Llevamos 15 trimestre creciendo a buen ritmo. Era el momento de devolver el esfuerzo a los madrileños.

P: ¿Están encaminados ya los presupuestos? ¿Ya hay acuerdo?

I. A.: Sí, porque antes del 1 de noviembre el Gobierno tiene que presentar el anteproyecto en la Asamblea de Madrid. Espero que terminemos de perfilar esas deducciones para poder explicárselas a los madrileños. El resto de partidas (sanidad, dependencia…) suponen en definitiva 19.000 millones de euros que hay que negociar, pero vamos a buen ritmo y estoy convencido que llegaremos a un acuerdo.

P: Ahora no les cuesta acordar ¿Porqué antes era tan complicada la relación y ahora cuesta menos?

I. A.: Estamos demostrando que cuando hay que ser contundentes lo somos, aunque no le guste a Cristina. Cuando hay que llegar a acuerdos lo hacemos. Hemos firmado dos presupuestos y este va a ser del tercero, en una legislatura en la que mucha gente decía que iba a ser muy difícil avanzar. Cuando se hacen las cosas mal lo criticamos y cuando acordamos, lo reconocemos.

P: ¿Cómo afectó vuestra dureza, en concreto la del diputado César Zafra, con la presidenta en la comisión de Investigación?

I. A.: Se lo tomaron mal. Lo respeto, pero nuestra misión es aclarar lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid y pedir responsabilidades políticas a la gente que sigue en su cargo y desempeña una labor pública. Ella aparece en dos informes de la Guardia Civil y eso nos parecía razón más que suficiente para que fuera a la comisión y pedir explicaciones.

No queremos excedernos, pero en la lucha contra la corrupción vamos a ser hiperexigentes. Yo entiendo que en esa etapa se pusiera nerviosa e incluso perdiera los papeles, pero ahora hemos sido capaces de ponernos de acuerdo.

P: ¿Porque se ha quedado sólo con su discurso sobre los aforamientos?

I. A.: Cuando bajas del terreno de las declaraciones a los hechos es cuando repliegan velas. Hablan de grandes acuerdo y reformas, que es lo que llevan haciendo 20 años cuando no quieren sacar algo adelante. Si de verdad estamos de acuerdo en eliminar aforamientos se puede hacer mañana. El 90% de los españoles no quieren aforamientos y PP y PSOE siguen divagando sobre la forma de proceder.

P: ¿Quién lo tiene más difícil, su compañero Juan Marín con Susana Díaz en Andalucía o usted con Cifuentes?

I. A.: Estamos jugando un papel similar con distintos interlocutores. En Andalucía hemos bajado 2 puntos el IRPF y hemos conseguido que se elimine el impuesto de sucesiones en las herencias de menos de 1 millón de euros. Es un grandísimo avance y lo hemos conseguido con 9 diputados.

En Madrid hemos hecho que firmen in acuerdo con 76 puntos después de 2o años de mayoría, les hemos obligado a congelar el precio del transporte, a no poder vender vivienda pública a fondos de inversión, que no privaticen el Canal con 17 diputados. Ojalá gobernemos en 2019 pero por ahora en los dos sitios es una legislatura de transición.

P: ¿Será candidato en 2019?

I. A.: Ojalá sea yo. Voy a intentarlo y ojalá que el partido también me dé su confianza. Funcionamos por primarias y hay que presentar esa candidatura para poder ser candidato. Me voy a presentar porque me gusta lo que hago y creo que podemos cambiar las cosas

P: ¿Cómo ve unas elecciones que enfrenten a Begoña Villacís y a Pablo Casado en el Ayuntamiento?

I. A: No sé quién será el candidato del PP. Ellos apuestan por la selección digital, con el dedo. Nosotros hacemos primarias y estoy seguro que Begoña se presentará y ganará porque es un grandísima candidata. Yo la veo de alcaldesa porque es un perfil muy potente a nivel profesional.

Son dos perfiles jóvenes, pero distintos. Casado no tiene experiencia profesional previa más allá de la gestión del partido. Tengo buena relación con él, pero creo que Begoña tiene un perfil más completo. Ha gestionado dinero, equipos, tiene experiencia en la empresa privada… son dos buenos candidatos. Si tuviera que elegir un perfil sería el de Begoña.