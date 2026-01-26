Ikea revoluciona esta ciudad de Cataluña: horarios, cómo llegar y ubicación de la tienda sueca

La economía y el mercado de Girona cuenta desde el pasado miércoles 21 de enero con una nueva tienda Ikea. De esta manera, refuerza su presencia en Cataluña y amplía su estrategia de proximidad con formatos urbanos más accesibles. La apertura se considera como un paso adelante en el objetivo de la compañía de acercar soluciones de hogar funcionales, sostenibles y asequibles a un mayor número de personas. El nuevo establecimiento cuenta con 1.500 metros cuadrados de superficie y combina áreas de exposición, complementos, autoservicio, mercado circular y restauración, además de un punto de recogida cercano con más de 250 artículos disponibles para entrega inmediata.

La nueva sucursal de Ikea en Girona está ubicada en la calle Asturias 61, abre de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas y está pensada para ofrecer una experiencia de compra ágil y adaptada a la vida urbana. Según Guillem Pinto, director de Ikea Girona, Cataluña ha sido históricamente un mercado clave para la compañía desde su llegada a España, ya que fue aquí donde abrió su primera tienda, en Badalona. Con esta nueva apertura, Ikea consolida su red de tiendas en distintos formatos, espacios de planificación y puntos de recogida, con el fin de estar cada vez más cerca de las personas, independientemente de dónde vivan, y responder mejor a sus necesidades cotidianas.

La nueva tienda Ikea de Cataluña

La tienda de Ikea de Girona se suma al modelo de establecimientos urbanos o de menor tamaño que la firma ha desarrollado en los últimos años en ciudades como Barcelona, con las tiendas de Diagonal y Glòries.

«Este formato busca facilitar el acceso a los productos más demandados y a servicios de asesoramiento sin necesidad de desplazarse a grandes superficies situadas en las afueras», mencionan sus responsables.

A su vez, con esta apertura, la compañía ya cuenta en Cataluña con tres tiendas urbanas, tres tiendas tradicionales, cuatro espacios de planificación y diversos puntos de recogida distribuidos por el territorio. «Este enfoque responde a la transformación de los hábitos de consumo y a la necesidad de integrar la experiencia física con los canales digitales», comenta Guillem Pinto.

Según la Asociación Española del Retail, este tipo de tiendas híbridas permiten mejorar la organización de las marcas y adaptarse mejor a un consumidor que valora la inmediatez, la cercanía y el servicio personalizado.

Las claves de la nueva tienda y las áreas disponibles

El nuevo espacio comercial de Ikea en Girona dispone de 1.500 metros cuadrados dedicados a distintas funciones.

Entre las más destacados, incluye una zona de exposición con ambientes inspiradores para diferentes estancias del hogar, un área de complementos, un espacio de autoservicio, un mercado circular orientado a la reutilización y la sostenibilidad, y una zona de restauración de 90 metros cuadrados, denominada “Swedish Bite”.

Además, a solo cinco minutos del establecimiento principal se encuentra un punto de recogida donde los clientes pueden retirar más de 250 artículos al instante. Para Pinto, esta combinación de tienda urbana y punto logístico cercano busca ofrecer mayor flexibilidad y rapidez en la entrega de productos.

¿Qué productos están disponibles para la compra inmediata?

La tienda de Ikea de Girona pone a disposición de los clientes alrededor de 1.200 productos para compra directa, cuidadosamente seleccionados para cubrir las necesidades más habituales del hogar.

Entre los artículos disponibles de esta gran tienda se incluyen muebles para sala, comedor, dormitorio, cocina y baño; soluciones de almacenamiento y organización; textiles como almohadas, cortinas y ropa de cama; productos de iluminación; decoración del hogar; accesorios y complementos diversos; y artículos pequeños de uso cotidiano para cocina y baño.

«Esta selección permite resolver compras rápidas sin necesidad de esperar envíos a domicilio, manteniendo la esencia del diseño democrático que caracteriza a la marca», destacan desde la marca.

Servicios de asesoramiento e impacto económico local

Uno de los pilares de la nueva tienda es la oferta de servicios personalizados. Los clientes pueden acceder a asesoramiento en decoración para mejorar sus espacios y a servicios de planificación, especialmente útiles para cocinas, armarios y soluciones a medida.

Estos servicios buscan acompañar al consumidor en todo el proceso, desde la inspiración inicial hasta la concreción del proyecto final. Según información corporativa de Ikea España, este tipo de servicios refuerzan la relación con el cliente y aportan un valor añadido frente a la simple venta de productos.

Además, el proyecto ha supuesto una inversión de cinco millones de euros y la creación de 60 puestos de trabajo, lo que contribuye al desarrollo económico de la ciudad y su entorno. Desde la Asociación Española del Retail destacan que este tipo de aperturas refuerzan el tejido comercial urbano y generan empleo estable en el sector servicios.

La marca Ikea

Lo que comenzó como una pequeña empresa de pedidos por correo en las zonas rurales de Suecia se ha convertido en una marca internacional de decoración y productos para el hogar que aporta asequibilidad, diseño y comodidad a personas de todo el mundo.