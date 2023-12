Juan Bravo: «El PP vetará en el Senado la senda fiscal si Montero mantiene las condiciones actuales»

«El PP vetará en el Senado la senda fiscal si Montero mantiene las condiciones actuales. No hay otra opción». Lo afirma el vicesecretario general de Economía y diputado del PP, Juan Bravo, la cabeza económica de Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Juan Bravo explica las razones del veto y el truco de trilero de María Jesús Montero para intentar cumplir con el techo de gasto del 3% comprometido con Europa: que el ajuste recaiga, por imposición del Gobierno, más en las autonomías que en el estado ahora que en la mayoría de las comunidades gobierna el PP. «Y todo para seguir comprando votos», señala.

Juan Bravo deja claro que tampoco habrá acuerdo con el Gobierno, en las circunstancias actuales, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Cataluña despreció ayer la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera: «Junts y ERC no necesitan ir. Pactan bilateralmente con Sánchez».

Juan Bravo afirma que «la amnistía la pagaremos todos los españoles», reitera que Yolanda Díaz «maquilla» los datos del paro, que “España es más pobre que en 2018” y que «lideramos la pobreza en Europa desbancando a Grecia». Nadia Calviño se va al Banco Europeo de Inversiones. Pasará de cobrar 80.000 euros a 360.000.

PREGUNTA.- ¿Qué España va a dejar Nadia Calviño?

RESPUESTA.- Una España en dificultades. El país con la mayor tasa de desempleo general, femenino, juvenil y de más de 50 años. Grecia ya está en mejores condiciones. La inflación, por encima de la media de la UE. Nuestro PIB no crece lo que se preveía. Nuestra producción industrial se está ralentizando. Como las exportaciones y las importaciones. Calviño deja un mal escenario para el futuro. España no va bien. ¿Qué les pasa a los españoles cuando van a la compra, pagan la luz o la hipoteca? ¿Están mejor o peor? Están peor. Hay 3,3 millones de parados, pero un millón de puestos que no se cubren. De los 160.000 millones de los Next Generation apenas se ha ejecutado nada.

P.- Calviño, ¿ha sido una mala ministra?

R.- Ha sido una mala gestora. En Economía lo principal es ser un buen gestor. Su principal reto era la gestión de los Next Generation.

P.- La amnistía, ¿la vamos a pagar todos los españoles?

R.- Sin lugar a duda. Hay cesiones desde fuera de España con un enorme coste económico directo e indirecto por la inseguridad y diferencias entre españoles. Hay una caída importante de la inversión extranjera en España de hace unos años a hoy y es fruto de todo esto.

P.- ¿Van a vetar en el Senado la senda fiscal del Gobierno?

R.- El Gobierno plantea un déficit del 3% que, además, todo el mundo dice que no se va a cumplir. ¿Le parece correcto que el Gobierno se quede el 2,9% de ese déficit y sólo deje el 0,1 % a las comunidades? Las comunidades autónomas gestionan el 35% del gasto de este país en Sanidad, Educación y Políticas Sociales… Y les dejas el 0,1%. Es un abuso. Para ellos, [el déficit] es un instrumento político para comprar votos. Es lo que están haciendo.

P.- ¿Lo vetarán entonces?

R.- Si ésas son las condiciones, no hay otra opción. No hay voluntad de un presupuesto para todos los españoles, sino para los socios de Sánchez y mantenerse en el poder.

P.- Cataluña desprecia el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

R.- Es lo que está pasando. La bilateralidad en lugar de la multilateralidad. ¿Para qué van a ir Esquerra y Junts si ya lo han negociado fuera de España? Es una enorme falta de respeto al resto de los españoles.

P.- ¿Y se puede negociar, así, el nuevo sistema de financiación autonómica?

R.- No es el mejor escenario para llegar a un acuerdo con una España de primera y de segunda, cuestiones que se negocian fuera de España, bilateralidad y engañando continuamente con los datos. El Gobierno no tiene interés en un sistema para todas las comunidades. Que Sánchez hable de la reforma tiene muy poco valor.

P.- ¿Tentará Montero a gobiernos del PP con condonarles la deuda si rompen el bloque?

R.- Nuestras comunidades no van a escuchar en ningún caso eso. Pero sí sabemos cuánto le van a condonar a Cataluña sin decir las condiciones y sin hablar con el resto. Es el precio que pagamos todos para que Sánchez sea presidente.

P.- ¿Engaña Yolanda Díaz con los datos del paro?

R.- Los maquilla. En el caso de los fijos discontinuos se descubrió que había casi 430.000 personas que no aparecían como desempleados sin estar trabajando. Dijeron que el 1 de enero de 2023 presentarían los datos. Vamos a cerrar el año y no los tenemos. Fedea, Randstad o BBVA Research dicen que hay algo más de 600.000 fijos discontinuos que no trabajan. Sumados a los 2,7 millones de desempleados, estamos en 3,3 millones de parados. Un desempleo mayor del que había en 2018. La economía no va como una moto.

P.- ¿Calviño huye de Yolanda Díaz yéndose al BEI?

R.- Nos felicitamos. Es una buena noticia si se gestiona bien la oportunidad, pero cuál es el precio que estamos pagando los españoles para que ella sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Este gobierno ya nos ha acostumbrado a que todo lo que consigue es con un precio que pagamos todos.

