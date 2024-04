Irán anuncia a la ONU que da por «concluido» su ataque a Israel pero lo retomará si hay respuesta

Irán da por «concluido» su ataque contra Israel. O al menos, esa primera fase que ejecutó este sábado por la noche con el lanzamiento de cientos de misiles y drones contra territorio israelí. Así lo ha confirmado Teherán a través de su embajador ante la ONU, que ha enviado una carta al secretario General, Antonio Guterres, señalando que esos ataques son «en legítima defensa» y advirtiendo que, pese a que no seguirán con su ataque, están dispuestos a retomarlo en caso de que Israel responda. Tel Aviv ya está preparando su contraofensiva, aunque está por ver si esta contará con el respaldo militar por EEUU.

«El asunto puede darse por concluido». Así lo señala la delegación permanente de Irán ante las Naciones Unidas, en una carta de dos páginas que ha remitido al organismo esta madrugada.

Irán asegura que el ataque a Israel se ha «llevado a cabo sobre la base del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la legítima defensa. «La acción militar de Irán fue en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco. El asunto puede darse por concluido», puntualiza Teherán. Irán advierte que no quiere un conflicto ni una escalada bélica en la región.

«Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. ¡Es un conflicto entre Irán y el régimen rebelde de Israel, del cual EE.UU. DEBE MANTENERSE ALEJADO!», advierte a Washington en mayúsculas en un mensaje publicado esta madrugada que acompañaba a esa carta.

Iran’s invocation of Article 51 of the UN Charter occurred following a 13-day period marked by the Security Council’s inaction and silence, coupled with its failure to condemn the Israeli regime’s aggressions. Certain countries’ precipitous condemnation of Iran’s exercise of its… pic.twitter.com/knuJrzS4ji

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 14, 2024