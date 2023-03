Eduardo Inda ha mostrado hoy en El Programa de Ana Rosa su más absoluta indignación por las declaraciones de la viceministra de Igualdad, la número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, en las que califica de violadores a todos los hombres.

«Un político, o política, que llama violadores a todos los hombres de este país es una malvada o una perturbada, cualquiera de las dos cosas». Y el director de OKDIARIO no entiende por qué no actúa la Fiscalía o no la destituye el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Esta señora se rió de las excarcelaciones de violadores, abusadores y pederastas», ha añadido Inda. Y ha concluido que «una señora que llama violadores a todos los hombres y que se ríe de las víctimas de los violadores se tiene que ir a su casa, aquí y en Sebastopol, en cualquier democracia digna de tal nombre».