Génova prevé alargar los contactos con las otras fuerzas: «Será una investidura a fuego lento»

«No hay ninguna reunión cerrada; ni siquiera se ha decidido el formato». Así lo indican fuentes de la dirección del PP sobre la ronda de contactos -con la excepción de Bildu- anunciada por el candidato ganador del 23J, Alberto Núñez Feijóo, de cara a sacar adelante su investidura y poder formar gobierno, tal y como le encargó el Rey Felipe VI el pasado martes. En Génova, según las fuentes consultadas, no hay prisa por mantener esos contactos, que serán siempre con todo aquel que «quiera aportar», como dijo el propio Feijóo este domingo en el arranque del curso político en Sotomayor (Pontevedra).

Allí, de vuelta al Castillo de Sotomayor siete años después -tras recuperar el PP la Diputación de Pontevedra- y ante más de 1.000 personas, Feijóo anunció que no sólo tiene previsto entablar contactos con las fuerzas parlamentarias (con la única «línea roja» de los herederos del brazo político de ETA), sino también con los presidentes autonómicos que estén dispuestos a sumar y no a restar, a contribuir y no a destruir. «Será una investidura a fuego lento», resumen las fuentes de Génova consultadas, donde no preocupa lo más mínimo que haya un mes por delante hasta la investidura, cuya sesión ha sido fijada para los días 26 y 27 de septiembre.

Las mismas fuentes del PP autorizadas aseguran que sin calendario de reuniones todavía cerrado, será este lunes en la reunión del Comité de Dirección cuando el presidente Feijóo exponga sus planes y se vaya marcando la estrategia. De ahí que a lo largo de la última semana Génova insistiera en que «no hay nada decidido», más allá de vetar a Bildu y de haber preguntado ya a Junts en contactos discretos si están dispuestos a reunirse con el PP, algo a lo que accedió la formación de Carles Puigdemont, como publicó este periódico.

Así, en el cuartel general de los populares apuestan por alargar los contactos, teniendo todavía un mes por delante. Y es que, tal y como avanzó el propio Feijóo este domingo, el líder del PP y ex presidente de la Xunta de Galicia no sólo escuchará a sus barones con tareas de gobierno, sino también a los del PSOE y a los de otros partidos que presidan comunidades, lo que incluiría al lehenkadari Iñigo Urkullu, del PNV, con el que tiene estrecha relación y cuya corriente, tal y como ha publicado OKDIARIO, ha abierto una vía de debate interno entre los nacionalistas vascos sobre el veto al PP. El voto favorable de los cinco (o de cuatro) diputados nacionalistas vascos, llevaría a Feijóo a La Moncloa. La otra opción es la abstención de siete diputados, por ejemplo, los de Junts, en segunda votación (mayoría simple).

Este domingo, José Alberto Pradera, ex diputado general de Vizcaya con los nacionalistas vascos, ha afirmado en una entrevista en El Correo que «el PNV debe abstenerse en la investidura de Feijóo porque Vox ya no está en la ecuación».

«Sin chantajes»

Por su parte, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ausente en el acto de Sotomayor pese a la invitación de Génova, se preguntó también este domingo en redes sociales sobre el próximo «diálogo» con los independentistas.»Junts sí es mi rival, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a ‘hablar’. Que alguien me diga de qué hay que ‘hablar’ con ellos…», manifestó el presidente de los populares catalanes horas después de que Feijóo defendiera en su tierra entablar conversaciones con los separatistas «sin chantajes o subastas, ni someterse a lo que quieran las minorías». «No somos Sánchez, sino un partido constitucional que cree en el Estado», apostilló el presidente del PP.

«Creo en el diálogo, no en la imposición, creo en hablar para entenderse o discrepar, porque eso es la política, creo en el acuerdo de valores compartidos, no en los chantajes», declaró Feijóo este domingo en Sotomayor arropado por la mayoría de los barones (Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón no estuvieron por motivos personales), por el ex presidente Mariano Rajoy y por el PP gallego.