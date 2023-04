El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, no acompañará mañana a Pedro Sánchez en el mitin que este realizará al mediodía en la ciudad de Albacete para presentar al candidato socialista a la alcaldía. El barón, muy crítico con el jefe del Gobierno, ha alegado problemas de agenda para no quedarse al acto de partido pese a que una hora antes sí ejercerá de anfitrión en la visita institucional que el presidente y la ministra de Ciencia, Diana Morant realizarán al aeropuerto de Albacete.

El gesto de García-Page hacia Pedro Sanchéz, pese a la excusa de la agenda, no pasa desapercibido. El presidente castellano-manchego tampoco fue al último Comité Federal ni a la elección de Sánchez como líder de la Internacional Socialista. El barón, muy incómodo por la política de pactos de su partido y por algunas medidas adoptadas por el Gobierno de coalición, llegó a trasladar en privado a Ferraz su incomodidad con tener que compartir escenario con Pedro Sánchez durante la campaña. Aunque su equipo y el del secretario de Organización, Santos Cerdán pactaron que como mínimo harían un acto juntos en campaña.

Emiliano García-Page, además, fue uno de los barones que lideró el rechazo a la convocatoria de la Convención Autonómica del partido liderado por Sánchez que se ha aplazado en distintas ocasiones cuando algunos presidentes manifestaron su escaso interés en ir y la dirección temía que ciertas ausencias vislumbraran grietas en el partido. Finalmente, Ferraz ha decidido cancelarla por las presiones de los barones, que doblaron el brazo a Sánchez para no tener una foto de familia con él que les pueda penalizar en campaña electoral del 28 de mayo, a cambio de aceptar su presencia en mínimo un mitin en mayo.

Falcon

Como viene siendo habitual, Pedro Sánchez viajará a Albacete en el Falcon. Por eso, se ha puesto en agenda la visita a las instalaciones de la empresa Skydweller en el aeropuerto albaceteño para justificar el uso del avión presidencial. Allí aterrizará procedente de Torrejón de Ardoz. Este lunes hay tres AVE, antes de la hora de la visita programada, que cubren ese desplazamiento en poco más de una hora y media de recorrido.

Por lo que respecta al uso del Falcon, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará este jueves, según confirman a OKDIARIO fuentes judiciales, un informe que será crítico con la Ley de Secretos Oficiales de Pedro Sánchez. Este borrador –que es preceptivo, pero no vinculante–, al que ha tenido acceso este periódico, avisa a Sánchez de que para declarar secreta una información debe explicarlo «claramente» e ir «más allá de la mera referencia a la entidad del perjuicio a España», para no caer en «apreciaciones subjetivas o arbitrarias». Es decir, el Ejecutivo debe explicar por qué la publicidad de dicha información produce un supuesto daño para los intereses del Estado y, en consecuencia, evitar así un uso abusivo de la norma. Pues se da la circunstancia de que, en los últimos años, Sánchez se ha acogido a la Ley franquista de 1968 para no facilitar detalles sobre sus viajes en Falcon y Super Puma.