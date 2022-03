El PP trata de apagar el incendio que encendió ayer Esteban González Pons, responsable de la organización del congreso extraordinario, y quiere evitar por todos los medios referirse a Vox como un partido de «extrema derecha», tal y como hizo el eurodiputado. Y para ello recurre a auténticos malabarismos y juegos de palabras como ha hecho hoy la coordinadora general del partido y portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, que ha situado a la formación de Santiago Abascal en el «extremo de la derecha».

Gamarra ha dicho compartir las palabras de González Pons, pero sin utilizar las mismas palabras. La portavoz popular se ha centrado en que sus adversarios políticos «no conforman el proyecto de centro derecha que representa el Partido Popular».

«No son un partido que crea en el Estado de las autonomías, no son europeístas, nosotros defendemos sin ningún tipo de fisura la lucha contra la violencia de género y el cambio climático. Hay grandes diferencias entre ellos y nosotros que nos sitúan en un marco distinto desde el punto de vista ideológico», ha insistido Gamarra en declaraciones a TVE.

Sobre Castilla y León y si el PP va a gobernar o no con Vox, Gamarra ha subrayado que Alfonso Fernández Mañueco «tiene las manos libres para negociar», ha insistido en que tiene la «absoluta y plena confianza» de la dirección del partido y se ha mostrado convencida de que «hará las cosa bien».

A la pregunta de si finalmente habrá consejeros de Vox en el Gobierno de Castilla y León, Gamarra se ha limitado a decir que «no es un no ni un sí» y ha insistido en «no adelantar acontecimientos» ya que esta es una fase de conversación.

Gamarra también ha valorado la presentación de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP y ha apostado por una renovación de la dirección desde «la máxima unidad y un liderazgo fuerte».

Gamarra también ha mostrado su satisfacción por el «camino de la rectificación» emprendido ayer por Pedro Sánchez con la decisión de enviar armas a Ucrania y ha insistido en que si ese camino lo sigue manteniendo «que no tema si no tiene la unanimidad de su Gobierno, no pasa nada porque tendrá una mayoría parlamentaria de la mano del PP».

Respecto al archivo de la Fiscalía de las causas del rey emérito y si éste tiene que volver a España, Gamarra ha pedido el máximo respeto a las decisiones que se están tomando y ha asegurado que la Casa Real contará con el respaldo del PP y su absoluto respeto.