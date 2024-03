Gallardo trabaja en la creación de una «cátedra sobre terrorismo» en las universidades de Castilla y León

La vicepresidencia de Castilla y León, que dirige Juan García-Gallardo, está trabajando en la creación de una nueva «cátedra sobre terrorismo» que pueda impartirse en las cuatro universidades públicas de la región. OKDIARIO ha podido saber que el dirigente político ya ha tenido conversaciones con los centros docentes y han expresado su conformidad con la iniciativa. «Falta concretar el convenio de colaboración que se suscribirá con ellas para la creación de la cátedra», han dicho fuentes de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha anunciado este martes, durante el acto de homenaje organizado con motivo del día Europeo de las Víctimas de Terrorismo, una línea de premios del Comisionado contra el Terrorismo que distinguirán trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales que contribuyan al fin de deslegitimar el terrorismo.

Durante dicho evento, que este año coincide con el 20 aniversario del atentado islamista del 11M en Madrid, García-Gallardo ha pedido «redoblar los esfuerzos» contra los relatos que pretenden legitimar el terrorismo. Además ha asegurado que el terrorismo «no es algo que les pasa a otros» sino que lo sufre «toda la sociedad». «Por eso, la resistencia frente al terrorismo, la no claudicación, el servicio a la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas ha de ser nuestro mejor tributo».

Sin embargo, ha constatado que «avanzan entre nosotros los relatos que pretenden legitimar algunas de estas expresiones violentas», lo que supone una amenaza para los valores sobre los que se asienta nuestra democracia. «Debemos redoblar los esfuerzos para que el relato del terrorismo no se desvirtúe, porque la experiencia nos muestra que lo que parece firme hoy puede debilitarse mañana. Nuestros jóvenes tienen derecho a saber lo que ha ocurrido en su país. No se puede construir un buen futuro si no se ha resuelto bien el pasado». Con este propósito, el vicepresidente ha comprometido la continuidad del apoyo que el Gobierno regional brinda al tejido asociativo de las víctimas. Un respaldo que se traduce también en la difusión de testimonios de las víctimas en las aulas de Castilla y León. El año pasado esos testimonios llegaron hasta 3.600 alumnos de 47 centros de la región, repartidos por las nueve provincias.

En este contexto, García-Gallardo se ha comprometido a seguir promoviendo acciones de formación y sensibilización, amén de actos institucionales, como el celebrado hoy, «tan necesarios para mantener vivo el recuerdo de aquellos a los que debemos tanto, desde la humildad de saber que todo lo que se haga siempre será poco».

Asimismo, ha avanzado que este año, en junio, con motivo del Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo en Castilla y León, el Gobierno regional homenajeará a la Policía Nacional por sus dos siglos de servicio y, con ella, a los TEDAX en su 50 aniversario. Y, sobre todo, a los ciento ochenta y ocho policías nacionales que fueron asesinados, y a otros muchos que resultaron heridos, a manos de las distintas organizaciones terroristas. «No puede haber claroscuros. O se está con las víctimas, o se está con los terroristas».

García-Gallardo ha reclamado también «justicia» y la «reparación debida» para las víctimas de atentados etarras que todavía no se han esclarecido judicialmente. En el caso de Castilla y León son 70 de los 379 asesinatos que están todavía pendientes de juicio. «Setenta víctimas con sus respectivas familias, que siguen reclamando justicia. Una reivindicación del mayor valor ético, que hacemos nuestra».

Durante el homenaje se ha proyectado un documental, elaborado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y Castilla y León Televisión, que recuerda el atentado desde la perspectiva de los once asesinados que eran naturales de la región y cuyos nombres fueron leídos por el vicepresidente de la Junta en homenaje a su recuerdo.