Caballero baja el tono y ofrece ahora “cooperación” al Puerto para “que no se repita” el accidente de Vigo

Después de varios días mostrándose beligerante y culpando a la autoridad portuaria del hundimiento de la pasarela sobre la que se ubicaba el recinto del festival de ‘O Marisquiño’, Abel Caballero ha plegado velas y pide ahora colaboración con el Puerto “para que una cosa así no vuelva a repetirse”.

El alcalde de Vigo ha ofrecido nuevamente toda la cooperación del Ayuntamiento a la jueza que investiga el accidente, una colaboración que ahora ha extendido a Puertos del Estado y al Puerto de Vigo: “Hay que hacer que esto no se repita nunca más, en ningún sitio del mundo”.

Así lo ha proclamado el regidor olívico a la salida del cuartel de la Guardia Civil de la ciudad, donde se ha reunido con los mandos de este cuerpo, para agradecerles su labor durante la noche del pasado domingo.

Caballero ha expresado su deseo de que “la zona se recupere lo antes posible”, y ha reiterado su puesta a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación sobre lo sucedido. Asimismo, ha incidido en que la zona colapsada es parte de una “estructura portuaria”, y ha señalado que “los técnicos dirán” cuáles han sido las causas del desplome.

Por otra parte, el alcalde ha insistido en que, ahora, “lo más importante son las personas” y estar al lado de los heridos y sus familias. “Otros pueden estar en política, yo no, yo voy a seguir a su lado”, ha proclamado, mientras se contradecía al afear la conducta del presidente de la Xunta: “Esa noche estuvimos allí los que quisimos estar, los que no quisieron, no estaban”, en clara alusión a la ausencia de Alberto Núñez Feijóo.

Atención a los afectados

Caballero ha confirmado que “en poco tiempo” estará disponible el gabinete de atención psicológica para los afectados, y que el Ayuntamiento contratará a los psicólogos que sean necesarios para ofrecer esa atención.

Por otra parte, ha avanzado que, además del teléfono habilitado durante las 24 horas, 986.81.01.01, el consistorio abrirá la próxima semana una oficina de atención a los afectados, para que éstos puedan recibir asesoramiento acerca de trámites administrativos, denuncias, reclamación de indemnizaciones, así como la información que necesiten.