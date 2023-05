El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que le «estremece» que el PSOE «se calle» y «baje las orejas» ante la «provocación» de Bildu de llevar a «asesinos» en sus listas electorales de cara a los comicios del próximo 28 de mayo. Por ello, reta a los candidatos socialistas, «si tienen un ápice de dignidad», a exigir a Pedro Sánchez que rompa con Bildu o que se vayan del partido.

«Han votado lo mismo en el Congreso y el Senado. Y los que votan igual que Sánchez son Sánchez, no hay diferencia. Por tanto, merecen la misma derrota que Sánchez», ha asegurado Feijóo este viernes durante un acto en Toledo para para arropar al candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el candidato a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez.

El líder del PP ha lamentado que hasta el momento ningún dirigente socialista haya «levantado la mano» en el Comité Federal del PSOE para decir «basta ya de desmanes y despropósitos». «Se han cruzado de brazos ante tanta vergüenza», ha indicado.

Alberto Núñez Feijóo ha censurado que la gobernabilidad del país dependa de partidos que «se quieren ir de España» y ha dicho que es «inaceptable que sigan siendo sus socios» tras conocer las listas de Bildu. «Es inaceptable que todos los candidatos de Sánchez se callen. Yo no voy a optar por el silencio», ha advertido.

En este punto, el líder del PP ha emplazado a los candidatos de Sánchez a levantar la voz y denunciar el pacto con Bildu y se ha preguntado si a ninguno le queda un «ápice de dignidad» para decir: «Hasta aquí hemos llegado, rompa este pacto ya».

«Me estremece»

Tras asegurar que estas elecciones «van a servir para clarificar dónde está cada uno», el jefe de la oposición ha subrayado que al PP le «repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista que Bildu lleve a asesinos en sus listas».

«Me estremece que el partido del gobierno de mi país diga que eso merece un respeto. Y me entristece y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. ¿De verdad que no vamos a hacer nada? ¿De verdad que no vamos a decir nada? ¿De verdad que vamos a mirar para otro lado? ¿De verdad que esto es normal después de lo que hemos sufrido?», se ha preguntado.

Por ello, Feijóo ha animado a los socialistas a los suyos a denunciarlo en campaña y a decir que no aceptan esta forma de hacer política de Sánchez. «Esto no merece ningún respeto, merece todo el reproche», ha recalcado, para retar a los dirigentes del PSOE a no seguir callando y aceptando «el pacto con Bildu», que lleva «asesinos en sus listas».