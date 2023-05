Feijóo ofrecerá al PSOE un «pacto ético» para neutralizar a los asesinos condenados de ETA en política

El Partido Popular pide al PSOE que retome la ética democrática y deje de «codearse» y de «blanquear» a EH Bildu a través del Gobierno de España. La polémica se ha vuelto a poner encima de la mesa después de conocer que la formación vasca presenta a las elecciones del 28M a siete asesinos con delitos de sangre a sus espaldas. Atendiendo a la legislación actual y al marco de calidad democrática, cualquier persona que haya rendido cuentas a la Justicia y que haya cumplido con su condena puede presentarse como candidato a unas elecciones. Ya que la vía legal se muestra inamovible en este aspecto, el PP reivindica la ética como punto de encuentro y método para neutralizar la, cada vez más en auge -«por culpa del PSOE»-, influencia de los abertzales.

Por ello, los populares piden al PSOE que vuelva a ser un partido de Estado, que regrese a la senda del consenso y que se acoja a los principios éticos que ponen en tela de juicio que un condenado por asesinato se presente en una candidatura para ocupar un cargo público. «El problema es que Sánchez ha antepuesto mantenerse en la Moncloa a velar por todos los españoles. Prefiere tratar las políticas nacionales con Bildu antes que con nosotros», lamentan desde el PP.

«La presidencia del Gobierno no puede descansar en un partido como Bildu después de ver una lista electoral compuesta por miembros de una banda terrorista condenados por asesinato», ha denunciado el propio Alberto Núñez Feijóo este miércoles. El líder del PP ha añadido la connivencia entre el actual PSOE y Bildu a su lista de consecuencias del sanchismo que pretende derogar cuando llegue a Moncloa. Derogarlo, ha recordado Feijóo, «no sólo implica tumbar y modificar las leyes, sino cambiar todos los atropellos democráticos que han resultado consecuencia de estos cinco años de Gobierno».

Desde el PP, defienden un acuerdo tácito entre los dos grandes partidos de España, ya que, aseguran, nadie espera nada de Bildu, pero sí del PSOE. Al menos, del PSOE que se reconocía a sí mismo como una formación de Estado. «Sabemos cuál es la postura de Bildu y de dónde viene. Si no tuviera el respaldo de Sánchez, sería una formación sin capacidad de influencia en las políticas nacionales», aseguran desde Génova.

El PP considera que el «verdadero problema» es el PSOE. «No ha titubeado en dar a alas a Bildu. De prometer no gobernar con ellos a que hayan sido fundamentales para Sánchez en la mayoría de votaciones del Congreso», denuncian fuentes del PP, que recuerdan cómo hace unas semanas fue Bildu, con la venia del presidente del Gobierno, el partido encargado de presentar a los españoles la nueva Ley de Vivienda.

Desde el PP señalan que, atendiendo a la ley, no se puede vetar que siete asesinos de ETA participen las próximas elecciones. Esta situación sí desemboca, en cambio, en un conflicto de legalidad versus ética. «A través de la ley no se puede impedir su participación, pero apelando a la ética democrática sí se puede revertir la situación. El problema no es sólo que un antiguo miembro de ETA llegue a una institución, sino que se convierta en un representante con influencia gracias al trampolín que le coloca el PSOE», defienden los populares.