Feijóo: «Los impuestos de las españolas no tienen que pagar a mujeres prostituidas con dinero público»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado este viernes con motivo del 8M que «los impuestos de las españolas» no deben pagar a «mujeres prostituidas con dinero público». En un encuentro con mujeres autónomas y empresarias de Baleares, el líder del PP ha declarado que lo primero que se debe hacer como sociedad es «romper la desigualdad entre mujeres trabajadoras».

Feijóo ha señalado que el objetivo de equiparar este derecho de las mujeres asalariadas forma parte del Plan de autónomos en el que trabaja su partido. El líder de la oposición aseguraba en su comparecencia que «las madres autónomas tendrán derecho a una ampliación de dos semanas en su permiso de maternidad para la lactancia», en relación al comentado plan.

Además, el dirigente popular ha incidido en que «los impuestos que pagan las mujeres españolas no tienen por qué pagar la contratación de mujeres prostituidas con dinero público», en referencia a Jésica, la novia de José Luis Ábalos a la que el ex secretario de organización del PSOE y ex número dos de Pedro Sánchez escogió de un catálogo de prostitutas y pagó un piso en la Torre de Madrid, en pleno centro de la capital.

Coincidiendo con el 8M, Feijóo ha aprovechado horas antes del Día de la Mujer para remarcar que no piensa admitir «ni una sola lección de quienes decían ‘hermana, yo sí te creo’ en público, pero tapaban episodios de acoso sexual en sus partidos en privado», con dirección a Podemos por los casos de Errejón y Monedero, ni de «aquellos que votaban en el Congreso abolir la prostitución mientras recurrían a ella con dinero público», señalando de nuevo al PSOE por el caso Ábalos.

Núñez Feijóo también ha denunciado el «sectarismo» y la «hipocresía» como «enemigos de la igualdad real y efectiva» y de nuevo señalado al Gobierno «que más ha predicado con la igualdad» por ser a su vez «el que más ha desprotegido a las mujeres con sus leyes nocivas», mentando a la Ley del sólo sí es sí «que ha beneficiado a centenares de agresores sexuales condenados».

Feijóo quiere ‘Feminismo, pero de verdad’

Feijóo ha abogado por un Gobierno que «dé menos lecciones y más ejemplo», incidiendo que hay que cambiar «las proclamas y las pancartas por políticas útiles». Asimismo, el dirigente popular ha reivindicado la Ley de Conciliación del PP, que asegura la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, amplía los permisos de maternidad y de paternidad hasta las 20 semanas, y que contempla un banco de horas flexible.

«Yo no creo en las mujeres tuteladas. Ni por hombres ni por ninguna consigna política. Yo creo en las mujeres libres. Y quiero gobernar un país en el que las niñas puedan ser lo que quieran ser cuando decidan su carrera profesional», ha añadido Feijóo en su declaración en Baleares, en un acto del PP bajo el lema Feminismo, pero de verdad.