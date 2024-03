Feijóo avisa a Sánchez de que «haga las maletas» porque «la legislatura está perdida»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, de que «haga las maletas» porque «la legislatura está perdida». En las jornadas Diputaciones, cabildos y consells: por un futuro en igualdad celebradas por el PP en Ávila, el líder de la oposición se ha referido al socialista diciendo que «carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país».

El líder popular ha criticado que Sánchez haya «aprobado la Ley de Amnistía, pero no han aprobado la Ley de Presupuestos». «Lo único para lo que ha servido esta legislatura es una ley», ha reprochado Feijóo, que es la que «le permite ser presidente del Gobierno después de perder». El político gallego se ha lamentado de que «para eso no ha habido tiempo», pero sí para que «se levanten en el Congreso para aplaudir la ley más indigna de la democracia».

«Es algo que el PSOE no se merece por su historia y sus dirigentes», ha reflexionado la cabeza del PP, que ha sido, a ojos de Feijóo, «ponerse de rodillas ante el independentismo». «Han renunciado a dar prioridad, pues, a todo lo que afecta a los españoles, pero acelerar a todo lo que precisan sus socios», ha lamentado el líder popular.

«Este Gobierno no sirve a su pueblo, sirve a sus socios», ha censurado el ex presidente de la Xunta de Galicia. El político gallego ha criticado los «engaños, uno tras otro, las deudas contraídas». De acuerdo con el presidente del partido con sede en la madrileña calle de Génova, Sánchez «carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país». «Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce», ha exigido Feijóo a Sánchez.

«Parece que existen solamente los que precisamente se quieren ir de España», ha criticado a Sánchez en alusión a las cesiones a los independentistas, entre las que se encuadra la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados que tuvo lugar este jueves.

«El independentismo fue el que decidió iniciar la legislatura y será quien la cierre cuando no obtenga las prebendas que busca», ha alertado Feijóo, que ha avisado que van a cumplir «con los ciudadanos hasta el final». El político gallego ha subrayado que «este gobierno está en el subsuelo político y moral y sigue cayendo, pero por mucho que tengamos un gobierno arrastras, España seguirá en pie».

«Un Gobierno en descomposición»

«Esta semana resume un gobierno en descomposición que durará lo que el señor Puigdemont quiera», ha mencionado el jefe del primer partido del Congreso de los Diputados. «Aprueban la amnistía que rechazaron antes de las elecciones y el texto de la amnistía que rechazaban tan solo hace un mes», ha señalado Feijóo para añadir que se siguen «conociendo hechos que extienden más la trama de mordidas en la que están». «Su arrogancia les impide pedir excusas, pedir disculpas y dar explicaciones; y todo lo despachan con mentiras, con insultos y con el ventilador», ha criticado.

«Hay un partido socialista a la desesperada que se quiere llevar a todos y a todos por delante, incluida España y eso no va a suceder», ha augurado el líder del PP. Ha rechazado que el Ejecutivo sea «un Gobierno útil» y lo ha descrito como «un gobierno en agonía».

«En el carro de Sánchez no estamos la inmensa mayoría de los españoles», ha censurado Feijóo. El político popular enumera que «en el carro de Sánchez están sus dos secretarios de organización, el que tenía y el que tiene los ministros, Marlaska, Puente, Montero, los dos expresidentes socialistas de la Comunidad de Baleares y de la Comunidad de Canarias».

El ex líder del PP en Galicia ha recordado la gira por España de Sánchez tras ser expulsado del PSOE. «Los que iban con él en el coche cuando hacía las primarias para volver obtener la Secretaría general del Partido Socialista», también los ha incluido en el carro del presidente. «Es que no falta uno», ha concluido.