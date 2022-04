La posibilidad de topar el precio del gas a 30 euros /MWh, con la excepción ibérica que logró Pedro Sánchez en el Consejo Europeo, se desvanece y aumenta la división entre los socios de la coalición por quien debe compensar a las eléctricas. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera optan por que lo asuman los clientes con contratos a precios fijos. Mientras que Yolanda Díaz y Unidas Podemos quieren que sean las eléctricas, que rechazan esta opción y amenazan con plantar cara al Gobierno. Fueron notorias las ausencias de los principales directivos de estas compañías en la última conferencia económica de Sánchez.

El Gobierno lo fía todo al tope ibérico que los 27 permitieron a España y Portugal en el último Consejo Europeo, con muchas reticencias de otros socios, y con el criterio de la presidenta de la Comisión Úrsula Von der Leyen primando para poner fin con acuerdo a una cita que ya se estaba alargando demasiado. A diferencia de otros mandatarios, Sánchez no ha tomado medidas en otra línea. Todo depende de eso. Y si se lo rechazan, se le complicará el control de la inflación.

La indefinición sobre quién deberá abonar este sobrecoste, consecuencia de la limitación del precio, es el principal inconveniente a día de hoy para el tope ibérico. A nivel interno y externo. La falta de consenso referente a la compensación dentro de la coalición genera importantes desconfianzas entre los socios europeos. Y hace que un amplio frente de países, casi la mitad de los 27, digan que no al borrador que España y Portugal han remitido a Bruselas. Este rechazo lo lideran Alemania, Países Bajos y los nórdicos, pero tienen en Francia uno de los principales aliados.

Kadri Simson, comisaria de Energía, también quiere tener saber con exactitud quién asumirá el coste de la medida. Y sin acuerdo entre el PSOE y Podemos, Europa no tiene respuesta a la principal incógnita a la excepción ibérica. Lo que a punto estuvo a punto de hacerla caer en el Consejo Europeo, mientras Pedro Sánchez repetía sin cesar que no lo tendría que compensar nadie. El PSOE prefiere que sean los clientes que firmaron contratos a precios fijos (no los del PVPC o los indexados al pool) quienes asuman ese sobrecoste mientras que Unidas Podemos se niega a contemplar un cargo extra a cualquier usuario final.

Los 30 euros/mWh que España y Portugal fijaron en su propuesta a Bruselas, una cifra que ya había anunciado previamente la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, tiene pocos visos de ser aceptada por Europa. A lo sumo, reconocen en Moncloa, se les permitirá un tope de 50 euros / mWh. Lo que exige empezar a cambiar el chip para negociar eso de forma rápida y que no se demore más el estudio de la Comisión Europea y su posterior entrada en vigor.