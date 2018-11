La vicepresidenta podemita de la diputación de Valencia: “La mataría cada día pero no me divorciaría”

“¿Usted se divorciaría de su mujer? No, no me divorciaría. La mataría cada día, pero no me divorciaría”. La frase es de Maria Josep Amigò, vicepresidenta de la Diputación de Valencia en el transcurso de un encendido debate con la portavoz del PP, María del Carmen Contelles.

Intervenía la diputada popular pidiendo al presidente de la Diputación, Toni Gaspar (PSOE), que en aras del adelgazamiento de la administración que decía propugnar empezara suprimiendo la vicepresidencia que ocupa Amigó (Compromís) gracias al pacto de gobierno que los socialistas tienen con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana. Un cargo que es fruto del reparto del poder pero que no ostenta ninguna competencia de gestión, y que, pese a todo, cuesta 150.000 euros al presupuesto público entre el sueldo de Amigò y sus asesores.

Tras la intervención de la portavoz del PP, Amigò ha pedido la palabra por alusiones y, visiblemente nerviosa, ha asegurado que lo que quería el PP era que el PSOE y Compromís pelearan entre sí.

Es en ese momento cuando la vicepresidenta de la Diputación ha comparado la relación entre ambos socios de gobierno con la de un matrimonio mal avenido: “Ustedes lo que quieren es que nosotros riñamos y mire, como dijo el señor Mata (Manuel Mata, portavoz del PSOE en las Cortes valencianas) ‘¿Usted se divorciaría de su mujer No, no me divorciaría. La mataría, pero no me divorciaría’. Si lo que ustedes quieren es que nos divorciemos, no nos vamos a divorciar”.

El PP ha protestado por el comentario. Y Maria Josep Amigò ha respondido que se trataba de “un chiste”. La portavoz del PP se ha escandalizado de la respuesta: “¿Un chiste? ¡Con el problema que hay en estos momentos con la violencia de género!”.