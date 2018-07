Puig exige al Gobierno “asumir la financiación autonómica como centro de la agenda territorial”

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha considerado este lunes que el Gobierno central debe “asumir la financiación autonómica como un elemento central de la agenda territorial” y “de la agenda de defensa del estado de bienestar”. Igualmente, ha señalado que así se lo trasladará al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, en la reunión que tiene previsto mantener con él.

Puig se ha pronunciado de este modo antes de participar en el acto en el que se han firmado los acuerdos del plan de ayudas de los Fondos Feder para la rehabilitación de patrimonio en municipios de la provincia de Valencia, preguntado por las diferentes voces que desde el empresariado valenciano, el Consell y el PP piden al Gobierno central gestos hacia la reforma del sistema de financiación autonómica.

“El Gobierno tiene que asumir la financiación autonómica como un elemento central de la agenda territorial y de la agenda de defensa del estado de bienestar en el conjunto de España”, ha respondido el jefe del Consell.

Tras ello, Ximo Puig ha precisado que los valencianos hacen “esa exigencia” desde “la lealtad reivindicativa” y como venían haciendo desde anteriores etapas. “Como con el Gobierno anterior, continuará ahora”, ha resaltado.

El responsable autonómico ha manifestado que espera, “más pronto que tarde, cuando tenga la reunión con el presidente Sánchez” hacerle llegar esa idea. “Se lo haré llegar, se lo explicitaré y vamos a ver cómo poco a poco se va desbloqueando esta cuestión”, ha expuesto Puig. Ha comentado que no hay todavía fecha para ese encuentro con el presidente del Ejecutivo central pero ha apuntado que estima que “será pronto”.

El presidente de la Generalitat ha agregado respecto a la financiación autonómica que es “extraordinariamente interesante” que además de “la reforma del modelo” se tengan en cuenta medidas para los territorios con “infrafinanciación”.

“Hay una parte que anunció él -ha dicho en alusión a Sánchez- y que nos parece extraordinariamente interesante, que aparte de la reforma del modelo que ya se implementen medidas para aquellas comunidades que padecemos la infrafinanciación”, ha expuesto en esa línea.

Mutualización

Por otro lado, preguntado por si le inquietan las declaraciones del ministro de Fomento y responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, respecto a la deuda de las comunidades autónomas, Puig ha indicado que “quita de la deuda o mutualización son distintas maneras de entender la reestructuración de la deuda”.

Ábalos ha apuntado que el Gobierno no se plantea condonar deuda a las comunidades autónomas y ha señalado que si hubiera una mutualización sería en conjunto y teniendo en cuenta la financiación de forma global.

“Creo que si está hablando de una mutualización, estamos hablando de esto. No es que no me preocupe, es que quita de la deuda o mutualización son distintas maneras de entender la reestructuración de la deuda”, ha expuesto el presidente de la Generalitat. “Yo estoy de acuerdo. La mutualización del FLA sería una solución”, ha agregado.