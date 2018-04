GESMED asegura que no financió la campaña electoral de Joan Ignasi Pla en 2007

José Antonio Tomás Carpi, presidente del consejo de administración de GESMED, nos ha dirigido la siguiente petición:

Atendiendo al Derecho de Rectificación establecido por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, y ante la noticia aparecida en el medio de comunicación OK DIARIO de 3 de abril de 2018, firmada por Cristina Seguí, que lleva por título “La empresa que da trabajo al candidato del PSOE de 2007 en Valencia pagó gastos de su campaña”, GESMED indica que:

1. GESMED, la empresa que da trabajo desde 2013 al candidato del PSOE de 2007 en Valencia, NUNCA pagó gastos de su campaña.

2. GESMED no ha pagado NUNCA facturas a ningún partido político.

3. GESMED lleva 20 años trabajando en el sector sociosanitario, con independencia del partido político que haya gobernado en la Administración Autonómica o local.

4. GESMED NO forma parte del grupo LUBASA, NO consolida sus cuentas ni forma parte de su grupo fiscal.

5. LUBASA NO controla GESMED, NO tiene la mayoría de la compañía, es un socio más.

6. GESMED NUNCA ha contratado con el despacho de Manolo Mata ni tiene o ha tenido NUNCA relación contractual ni de ningún otro tipo con el mismo.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, exigimos una rectificación de la información publicada en las mismas condiciones, tanto en tamaño como en ubicación en portada, donde ha sido publicada la noticia, para lo cual requerimos que se publiquen los siete puntos anteriormente referidos, todo ello de acuerdo con el artículo Artículo 3 de la citada Ley Orgánica según el cual “…el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquélla en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas”.

Firmado,

Juan Antonio Tomás Carpi

Presidente del Consejo de Administración de GESMED