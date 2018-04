Un juez investiga el plus de desplazamiento del portavoz de Compromís destapado por OKDIARIO

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha trasladado al juzgado de instrucción la denuncia interpuesta por un ciudadano a raíz de la información de OKDIARIO, según la cual el portavoz de Compromís en las Cortes valencianas, Fran Ferri, cobra 7.060 euros anuales más al año por un plus de desplazamiento que no le corresponde.

El juzgado de guardia había trasladado el caso al TSJV dado que Ferri es aforado, pero ha decidido devolverlo a instrucción para que continúe la investigación “practicando, con libertad de criterio, cuantas diligencias estime pertinentes, avanzando en la misma y perfilando los hechos, posibles conductas, presuntas personas responsables y, en su caso, su posible valoración desde la perspectiva penal”.

El portavoz de Compromís, la formación que comparte con el PSOE la responsabilidad del gobierno valenciano, ha sido denunciado por los posibles delitos de malversación y falsedad en documento oficial relacionados con el plus de kilometraje.

Como adelantó OKDIARIO, Fran Ferri cobra un plus de distancia kilométrica que no le corresponde y por el que ingresa 588,35 euros mensuales. Aunque está empadronado en Canals, donde nació, a 62 kilómetros de la capital, reside en la ciudad de Valencia. El plus le reporta 7.060,20 euros anuales en concepto de “indemnización por el ejercicio de la función”.

Una nómina suculenta

La treta permite a Fran Ferri engordar una nómina de por sí suculenta. A la asignación reglamentaria como diputado (28.326 euros), el dirigente de Compromís añade la de portavoz del grupo parlamentario (24.500 euros), la de portavoz de su partido en la comisión de Industria (7.014 euros), el complemento por dedicación exclusiva (4.378 euros) y el plus de kilometraje justificado por un empadronamiento en su pueblo natal que no se corresponde con su residencia habitual en la capital del Turia.

En total, 72.038 euros ingresa Ferri del presupuesto público, según su propia declaración oficial presentada en las Cortes valencianas.

Por tanto, el plus de kilometraje supone casi un 10 por ciento del total de la remuneración recibida por el diputado del partido de la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Según la denuncia que el TSJV ha trasladado para su instrucción, el comportamiento de Ferri “no es un error administrativo ni un fallo humano, es una decisión tomada en plena conciencia de lo que hace cuando el diputado solicitó por escrito dicho plus a las Cortes valencianas con el objetivo de cobrar unas dietas de desplazamientos que no le corresponden”.