Alfonso Rus niega que Camps diera las órdenes para contratar con Orange Market

El ex presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha negado que el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps diera órdenes para contratar con la empresa Orange Market.

Antes de entrar a cumplir con su comparecencia en la Comisión de Investigación de Les Corts que investiga la gestión de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, Rus ha negado la existencia de una caja B en el PP provincial y ha subrayado que pone la “mano en el fuego” por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y Francisco Camps. Ha llegado a defender que el ex presidente valenciano no debe dimitir del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para no dar la razón a quienes le culpabilizan por corrupción.

Una venz ante los diputados regionales, Rus se ha desvinculado este jueves de la gestión y de las decisiones tomadas en Feria Valencia ya que, pese a pertenecer al patronato como vocal nato en su condición de presidente provincial no acudió a ninguna reunión: “No sé nada, no he ido, era miembro pero no he acudido ni una vez; me hablan de obras, bueno, las obras de arte están ahí en el museo”.

Así se ha pronunciado Rus durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre Feria Valencia en las Corts, en la que ha manifestado en varias ocasiones no saber para qué le han llamado porque en las actas se puede comprobar que él no fue a las reuniones del patronato, al tener “muchos cargos” y tener que atender comisiones, por lo que ha negado tener conocimiento alguno de las obras de ampliación ejecutadas en la institución ferial.

Buena parte de la comparecencia se ha centrado en el pago de la factura del congreso que el PP celebró en 2008 en Feria Valencia y las contrataciones con Orange Market. Al respecto, ha asegurado que la Diputación de Valencia “no ha trabajado nunca” con esta empresa y ha negado que el expresidente del PPCV y de la Generalitat Francisco Camps diera ninguna orden para contratar con ella y que la corporación provincial tuviera ninguna empresa “cabecera”.

Además, ha asegurado que el PP, que él sepa, “no ha tenido ninguna corrupción” y “nunca ha intentado hacer cosas que no tocaba”. “Cuando me hablan del A, el B y el C, eso no lo he visto nunca”, ha dicho.