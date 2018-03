El presidente del gobierno valenciano, el socialista Ximo Puig, ha acusado este jueves de “hembrismo” (actitud contraria a la naturaleza igualitaria del feminismo) a la portavoz del PP, Isabel Bonig, por no secundar las tesis de la huelga feminista. La diputada ‘popular’ ha considerado la acusación como un insulto, pero el presidente de las Cortes le ha negado la posibilidad de réplica al entender que el presidente valenciano había utilizado “un argumento político”. Durante el rifirrafe, Puig ha llegado a espetar: “¡Déjala que se desfogue!”.

La sesión de control al gobierno en las Cortes valencianas ha permitido a Puig establecer el discurso de ese sector radical del feminismo que acusa de cómplice con el machismo a la mujer que no comulgue con los planteamientos reivindicativos de la identidad de género.

Con todas las diputadas del PSOE, Compromís y Podemos fuera del hemiciclo en señal de solidaridad con la huelga feminista, la portavoz del PP ha reivindicado el derecho de las mujeres a defender sus postulados de igualdad sin necesidad de una huelga que confunde las justas reivindicaciones con un ataque a las políticas mayor progreso han traído para mujeres y hombres.

A Puig no le ha gustado que Bonig le recordara la falta de paridad en los altos cargos de su gobierno y, en la réplica, ha respondido que hoy no era el día de entrar en ese debate. “Hoy estamos hablando de machismo o feminismo, no del hembrismo que usted defiende”, le ha dicho a Bonig.

La diputada ‘popular’ ha pedido la palabra al presidente de las Cortes, Enric Morera, para rebatir esa alusión personal, pero ha resultado un esfuerzo en vano. Morera ha protegido al presidente del gobierno del su partido forma parte y denegado el uso del micrófono a Bonig con el argumento de que era “un argumento político”.

Durante la bronca, los micrófonos de las Cortes han captado a Puig exclamando: “¡Déjala que se desfogue!”. Expresión que, sumada a la de “hembrismo” han llevado al PP a considerar que su portavoz ha sido víctima de un ataque machista por parte del presidente valenciano.